Vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft ist ein einzigartiger Schlagabtausch zwischen dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel und dem norwegischen Star Erling Haaland entbrannt. Der deutsche Taktiker verbarg seine Überraschung über die unerwarteten Aussagen des norwegischen Stürmers vor dem Spiel nicht. Diese Konfrontation spitzt sich nicht nur auf dem Platz zu, sondern auch im Bereich der psychologischen Druckbewältigung. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut einem Bericht von NRK hat Erling Haaland versucht, den gesamten Druck vor dem bevorstehenden Duell auf die englische Nationalmannschaft abzuwälzen. In seinem Interview spielte der Stürmer die Siegchancen Norwegens herunter und forderte dazu auf, den Fokus auf den Gegner zu richten. Seine Worte werden als Versuch interpretiert, sein Team vor dem Viertelfinale in die Außenseiterrolle zu drängen.

Tuchels Antwort und die unerwartete Situation

Thomas Tuchel äußerte sich überrascht darüber, dass ein Weltklasse-Star wie Erling Haaland eine solche Haltung einnimmt. Der Trainer hält dies für unnatürlich bei einem Spieler, der es liebt, unter Druck zu spielen. „Ich bin überrascht, dass Erling das gesagt hat, denn ich habe ihn immer als einen Spieler wahrgenommen, der Druck liebt und daraus Kraft schöpft“, betonte der englische Coach.

Über die mentale Verfassung seines Teams sprechend, erklärte Tuchel, dass die „Three Lions“ für jeden Druck bereit seien und dies ihnen zusätzliche Motivation gebe. Seinen Worten nach verschwendet die englische Nationalmannschaft keine Zeit damit, darüber nachzudenken, wer der Favorit ist oder auf welcher Seite der Druck liegt. Das Wichtigste sei, dass das Team intern nur an den Sieg denke.

Statistiken und historische Hürden

Erling Haalands bescheidene Worte stehen in krassem Gegensatz zu seinen Ergebnissen auf dem Platz. Der Stürmer hat in nur vier Spielen des aktuellen Turniers bereits sieben Tore erzielt. Sollte er gegen England treffen, könnte er sich den Rekorden von Legenden wie James Rodriguez und Gerd Müller nähern. Dies deutet auf eine ernsthafte Prüfung für die englischen Verteidiger hin.

Andererseits muss die englische Nationalmannschaft gegen ihren historischen „Fluch“ ankämpfen. Das Team ist in der K.o.-Phase großer Turniere oft an europäischen Gegnern gescheitert. Diese Begegnung im Stadion von Miami ist nicht nur für den Einzug ins Halbfinale wichtig, sondern auch, um diese negative Tradition im englischen Fußball zu beenden.

Zur Erinnerung: Norwegen hatte alle überrascht, als sie Brasilien aus dem Turnier warfen, um das Viertelfinale zu erreichen. Dennoch spielt Erling Haaland die Chancen seines Teams weiterhin herunter. Experten halten dies für einen taktischen Schachzug, um den Gegner in Sicherheit zu wiegen.