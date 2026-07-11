Voraussichtliche Aufstellungen vor dem Duell Haaland gegen Kane bekannt

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Voraussichtliche Aufstellungen vor dem Duell Haaland gegen Kane bekannt

Im dritten Viertelfinale der WM 2026 kämpfen die Nationalmannschaften von Norwegen und England um den Einzug ins Halbfinale. Vor der Begegnung wurden die voraussichtlichen Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.

Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den beiden Torjägern — Erling Haaland und Harry Kane. Doch das Ergebnis dieses Spiels könnte nicht nur durch die Stürmer, sondern auch durch den Kampf im Mittelfeld entschieden werden.

Norwegen setzt auf seine Stars

Es wird erwartet, dass Martin Ødegaard das Spiel für Norwegen lenkt, während Alexander Sørloth und Erling Haaland die Angriffsreihe bilden.

Auch Antonio Nusa könnte mit seiner Schnelligkeit und Durchsetzungsstärke in Eins-gegen-Eins-Situationen die englische Abwehr vor Probleme stellen.

England könnte auf eine starke Offensive setzen

Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon und Harry Kane werden voraussichtlich für England in der Startelf stehen.

Im Mittelfeld dürften Declan Rice und Elliot Anderson agieren, während in der Innenverteidigung John Stones und Ezri Konsa spielen könnten.

WM 2026. Viertelfinale

Norwegen – England

Norwegen: Nyland, Ryerson, Heggheim, Ajer, Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Ødegaard, Sørloth, Nusa, Haaland.

England: Pickford, Spence, Konsa, Stones, O'Riley, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

Wann beginnt das Spiel?

Das Viertelfinalspiel zwischen Norwegen und England beginnt um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Die größte Spannung in diesem Spiel liegt in der Frage, ob Haaland oder Kane sein Team ins Halbfinale führen wird.

WeltmeisterschaftNorwegenEnglandErling HaalandHarry Kane
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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