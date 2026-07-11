Krise in der belgischen Nationalmannschaft: Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois denken über Rücktritt nach

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der belgischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft haben die beiden Stars Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois erklärt, dass sie noch keine endgültige Entscheidung über ihre Zukunft in der Nationalmannschaft getroffen haben. Nach der Niederlage gegen Spanien sprachen die erfahrenen Spieler über die Möglichkeit, ihre Länderspielkarriere zu beenden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut einem Bericht von Sporza verhehlte Manchester City-Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne nicht, dass körperliche Erschöpfung und schwere Verletzungen in den letzten Jahren seine Entscheidung beeinflussen. Der 35-Jährige hat 124 Länderspiele absolviert und galt lange Zeit als Anführer der "Roten Teufel". Doch eine komplizierte Operation Ende 2025 und die ständige Belastung haben ihre Spuren an seiner Gesundheit hinterlassen.

Kevin De Bruyne: "Ich brauche eine Pause"

"Ich habe zwei oder drei sehr schwierige Saisons hintereinander hinter mir. Mit 35 Jahren ist es nicht einfach, jeden Tag alles zu geben, aber ich habe versucht, ein Vorbild für die junge Mannschaft zu sein. Ich kann noch nicht sagen, dass ich aus der Nationalmannschaft zurücktrete, aber ich brauche eine kleine Pause. Wir werden sehen, was als Nächstes passiert", betonte Kevin De Bruyne.

Die Situation um Real Madrid-Torhüter Thibaut Courtois ist ebenfalls ernst. Der Schlussmann, der während des Turniers verletzungsbedingt vom Platz musste, äußerte die Absicht, komplett auf Spiele in der Nations League zu verzichten. Seinen Worten zufolge soll ihm dieser Schritt helfen, wieder zu Kräften zu kommen und sich auf die anstehende EM-Qualifikation vorzubereiten.

Verhandlungen mit Trainer und Verband

Courtois möchte seine Zukunft in Absprache mit Trainer Rudi Garcia und dem belgischen Fußballverband klären. Obwohl der Torhüter mit 115 Länderspielen das Gefühl hat, dass er für die Nationalmannschaft noch gebraucht wird, betonte er, dass sein körperlicher Zustand Vorrang habe. Sein Hauptziel ist es, die Balance zwischen Verein und Nationalmannschaft zu wahren.

Der Abgang dieser beiden Stars wäre zweifellos ein herber Verlust für den belgischen Fußball. Als Vertreter der "Goldenen Generation" waren diese Spieler jahrelang das Rückgrat des Teams. Nun steht die Verbandsführung vor der schwierigen Aufgabe, junge Talente in den Kader zu integrieren und gleichzeitig die Routiniers zu halten.

Bisher haben weder Kevin De Bruyne noch Thibaut Courtois eine endgültige Entscheidung getroffen. Die Zukunft der Spieler hängt von internen Gesprächen in den kommenden Monaten und ihrem Genesungsprozess ab. Die belgischen Fußballfans hoffen, dass ihre Legenden noch einmal das Trikot der Nationalmannschaft tragen werden.