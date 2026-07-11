Plastik-Fahrbahntrenner schmelzen in Tadschikistan aufgrund extremer Hitze (Video)

Die extreme Hitze in Tadschikistan hat auf den Straßen von Duschanbe zu einer ungewöhnlichen Situation geführt. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie sich Kunststoff-Fahrbahntrenner durch die Hitzeeinwirkung verformen und ihre Form verlieren.

Die Aufnahmen zeigen, wie die Kunststoffelemente zur Seite neigen und einige Teile deformiert sind. Dieser Vorfall verdeutlicht erneut, dass Gegenstände, die an heißen Tagen in der Sonne stehen, Temperaturen erreichen können, die weit über der Lufttemperatur liegen.

Experten weisen darauf hin, dass Asphalt- und Betonoberflächen Sonnenlicht schnell absorbieren. Daher wird die Straßenoberfläche, insbesondere während der heißesten Tageszeit, deutlich heißer als die Umgebungsluft.

Das Video wird in den sozialen Netzwerken intensiv diskutiert. Nutzer schreiben, dass es unter solchen Bedingungen notwendig sei, hitzebeständige Materialien für die Straßeninfrastruktur zu verwenden.