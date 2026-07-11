Supercomputer sagt Favoriten für das Spiel Norwegen gegen England voraus

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Supercomputer sagt Favoriten für das Spiel Norwegen gegen England voraus

Vor dem Viertelfinale der WM 2026 zwischen Norwegen und England hat der Opta-Supercomputer die Siegchancen berechnet. Laut Prognose gilt England als Favorit, doch die Zahlen deuten darauf hin, dass die Partie kein Selbstläufer wird.

Insbesondere die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht, wird als recht hoch eingestuft.

England erhält fast 50 Prozent Gewinnchance

Den Berechnungen von Opta zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der englischen Nationalmannschaft in der regulären Spielzeit bei 49,5 Prozent.

Dieses Ergebnis macht das Team von Thomas Tuchel zum klaren Favoriten für das Viertelfinale.

Wie stehen die Chancen für Norwegen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Norwegen innerhalb von 90 Minuten gewinnt, wird auf 25,8 Prozent geschätzt.

Dennoch können Spieler wie Erling Haaland, Martin Ødegaard und Alexander Sørloth jedem Gegner ernsthafte Probleme bereiten.

Das Spiel könnte in die Verlängerung gehen

Der Supercomputer beziffert die Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens nach der regulären Spielzeit auf 24,7 Prozent.

In diesem Fall würde der Sieger in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen ermittelt werden.

Opta-Prognose

  • Sieg England — 49,5 Prozent;

  • Sieg Norwegen — 25,8 Prozent;

  • Unentschieden und Verlängerung — 24,7 Prozent.

Das Spiel Norwegen gegen England beginnt um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit. Nun bleibt die große Frage: Werden sich die Zahlen auch auf dem Platz bestätigen?

WeltmeisterschaftNorwegenEnglandOptaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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