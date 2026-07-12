Lenovo, eine der führenden Marken auf dem Laptop-Markt, hat seine beliebte Business-Serie aktualisiert. Das Unternehmen hat offiziell die ersten Laptops mit Intel Wildcat Lake Prozessoren vorgestellt — die Modelle ThinkPad E14 Gen 8 und ThinkPad E16 Gen 4. Diese Geräte richten sich an Nutzer, die mehr Wert auf Energieeffizienz als auf reine Leistung legen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neuen Laptops sind mit Intel-Prozessoren wie dem Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 und Core 7 360 ausgestattet. Laut ixbt.com verfügen diese Chips der Wildcat Lake-Serie über eine einzigartige Architektur: Sie alle besitzen nur zwei Performance-Kerne und vier Low-Power (LP)-Kerne. Dies trägt dazu bei, die Akkulaufzeit erheblich zu verlängern und einen langen Betrieb ohne Aufladen zu ermöglichen.

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Das Modell ThinkPad E14 Gen 8 ist mit einem 14-Zoll-Bildschirm ausgestattet, während das ThinkPad E16 Gen 4 über ein 16-Zoll-Display verfügt. Beide Modelle verwenden IPS-Panels mit WUXGA-Auflösung und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Dieser Wert beugt bei Büroarbeiten und der Arbeit mit Dokumenten der Augenermüdung vor und sorgt für eine flüssige Darstellung.

Beim Speicher hat Lenovo nicht gespart: Die Laptops werden mit bis zu 32 GB RAM und bis zu 1 TB SSD-Speicher angeboten. Es ist erwähnenswert, dass diese Geräte keine dedizierten Grafikkarten (GPU) besitzen; alle Grafikprozesse werden vom integrierten Grafikchip im Prozessor übernommen. Dies garantiert, dass die Laptops kühl bleiben und geräuschlos arbeiten.

Konnektivität und Autonomie

Entsprechend moderner Standards unterstützen die neuen ThinkPad-Modelle die neueste Wi-Fi 7-Technologie. Zudem verfügen die Geräte über zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse für schnelle Datenübertragung und den Anschluss externer Monitore. Die Gehäusedicke beträgt etwa 20 mm, das Gewicht variiert je nach Modell zwischen 1,4 kg und 1,7 kg.

Bei der Akkukapazität haben Nutzer die Wahl zwischen 48 Wh oder 64 Wh. In Kombination mit dem geringen Energieverbrauch der Wildcat Lake-Prozessoren wird erwartet, dass diese Akkus für einen ganzen Arbeitstag ausreichen. Obwohl die genauen Preise noch nicht bekannt gegeben wurden, gehen Experten davon aus, dass diese Laptops zu erschwinglichen Preisen auf den Markt kommen werden.

Auch auf dem Markt in Usbekistan wird die Lenovo ThinkPad-Serie für ihre Langlebigkeit und die komfortable Tastatur geschätzt. Die neuen energieeffizienten Modelle könnten besonders für Geschäftsleute und Studenten, die viel unterwegs sind und eine lange Akkulaufzeit benötigen, ideal sein.