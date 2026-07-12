Airbus ändert Strategie: Kompaktflugzeuge lösen Ära der Riesenliner ab

Airbus, einer der führenden Giganten der Luftfahrtwelt, hat seine globale Prognose für die nächsten 20 Jahre aktualisiert. Zum ersten Mal hat das Unternehmen seine Marktwachstumserwartungen gesenkt und angekündigt, den Fokus von riesigen Linern wie der A380 auf kompakte und sparsame Modelle zu verlagern. Diese Veränderung deutet auf einen grundlegenden Wandel in der weltweiten Luftfahrtlogistik hin. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem neuen Bericht zufolge werden die weltweiten Fluggesellschaften im Zeitraum von 2026 bis 2045 insgesamt 42.060 neue Passagierflugzeuge erhalten. Dieser Wert liegt 1 Prozent unter den bisherigen Prognosen. In diese Berechnung haben die Airbus-Analysten nicht nur ihre eigenen Produkte, sondern auch die von Boeing, der chinesischen COMAC und den russischen MS-21-Projekten einbezogen. Als Hauptgründe für die Marktabschwächung werden geopolitische Instabilität und Handelsbeschränkungen genannt.

Strategie der Abkehr von großen Drehkreuzen

Antonio da Costa, Leiter der Marktanalyse bei Airbus, betonte, dass die Branche den Höhepunkt der Erholung nach der Pandemie erreicht habe. Nun konzentrieren sich die Fluggesellschaften nicht mehr nur auf die Erweiterung ihrer Flotten, sondern auf deren effiziente Erneuerung. Etwa 47 Prozent der prognostizierten neuen Flugzeuge werden gekauft, um ältere Modelle zu ersetzen. In früheren Berichten lag dieser Wert bei 45 Prozent.

Die größte Kehrtwende in der Unternehmensstrategie ist die Abkehr vom Konzept der extrem großen Liner. Nachdem die Produktion der A380, die einst als König der Lüfte galt, eingestellt wurde, setzt Airbus nun auf kompakte Modelle wie die A220 und A321XLR. Diese Flugzeuge ermöglichen es den Fluggesellschaften, Direktflüge zwischen Städten anzubieten, ohne an große Transit-Hubs gebunden zu sein.

Asiatischer Markt und neue Routen

Der Großteil der zukünftigen Nachfrage, etwa 33.920 Einheiten, entfällt auf Schmalrumpfflugzeuge (Single-Aisle). In diesem Segment wird ein verschärfter Wettbewerb zwischen Modellen wie der Airbus A320neo und der Boeing 737 MAX erwartet. Aus regionaler Sicht bleibt Asien der Hauptmotor der globalen Luftfahrt. Fast die Hälfte der neuen Flugzeuge wird auf diesen Kontinent geliefert.

Interessanterweise setzt Airbus großes Vertrauen in den indischen Markt. Die Wachstumsprognose für den inländischen Flugverkehr des Landes wurde von 8,9 Prozent auf 9,1 Prozent angehoben. Im Gegensatz dazu wurden die Erwartungen für China leicht gesenkt, wobei das jährliche Wachstum auf 4,7 Prozent festgelegt wurde. Für Schwellenländer wie Usbekistan sind kompakte Langstreckenmodelle wie die A321XLR sehr vorteilhaft für die Erschließung neuer internationaler Routen.

Konflikte im Nahen Osten und die Instabilität der Ölpreise zwingen die Fluggesellschaften zur Vorsicht. Daher sieht Airbus die Zukunft nicht nur in der Kapazität, sondern in der Treibstoffeffizienz und der Flexibilität der Flüge. Dies signalisiert, dass die Ära des "Gigantismus" in der Luftfahrtindustrie endet und die Ära der Effizienz beginnt.