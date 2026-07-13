Ein Junge, der seine Tränen nicht zurückhalten konnte, eroberte die Herzen

·97·Welt
Ein Junge, der seine Tränen nicht zurückhalten konnte, eroberte die Herzen

Ein Amateur-Plank-Wettbewerb in Moskau sorgt in den sozialen Medien für großes Aufsehen – nicht nur wegen der Sieger, sondern vor allem wegen der emotionalen Momente.

Die 8-jährige Mila Medvedeva erzielte bei den Frauen das beste Ergebnis, indem sie die Plank-Position 33 Minuten lang hielt und den Sieg errang. Ihre Ausdauer wurde vom Publikum gefeiert.

Nach dem Wettbewerb richtete sich die Aufmerksamkeit der Internetnutzer jedoch nicht auf die Siegerin, sondern auf einen kleinen Jungen, der 20 Minuten lang durchhielt und am Ende seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Das Video des Vorfalls erreichte in kürzester Zeit Millionen von Aufrufen.

Während ein Teil der Nutzer die Standhaftigkeit und Geduld des Jungen bewunderte und ihm aufmunternde Worte schickte, betonten andere, dass der Erfolg der Siegerin Mila Medvedeva durch diese Diskussionen in den Hintergrund gerückt sei. So gewannen die emotionalen Momente des Wettbewerbs mehr Aufmerksamkeit als das eigentliche Ergebnis.

MoskauPlank-WettbewerbMila MedvedevaVirales VideoEmotionale Momente
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Charos
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