Huawei Pura 90s Pro kommt auf den Weltmarkt: Unternehmen präsentiert neues Design

Der chinesische Tech-Gigant Huawei bereitet die Einführung seines neuesten Flaggschiff-Smartphones, des Pura 90s Pro, auf dem internationalen Markt vor. Dieses Gerät ist die globale Version des Pura 90 Pro, das in der Heimat der Marke große Erfolge feierte und nicht nur durch seine technischen Fähigkeiten, sondern auch durch sein einzigartiges Aussehen besticht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In einem neuen Teaser des Unternehmens wurde das Smartphone in der Farbe "Pink Guava" vollständig enthüllt. Laut Ixbt.com verfügt die Rückseite des Geräts über ein charakteristisches Gradienten-Design, das aus einer Kombination von drei Farben besteht: Pink, Zitronengelb und Hellgrün. Dieser Stil erinnert Technikbegeisterte an die Huawei P20-Serie, die damals den Markt revolutionierte.

Die Rückkehr des klassischen Gradienten-Designs

Laut Experten von Huawei kommen Gehäuse im Gradienten-Stil wieder in Mode. Genau diese Designlösung war der Grund dafür, dass die Pura 90-Serie auf dem chinesischen Markt über den Erwartungen liegende Verkaufszahlen verzeichnete. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend auch auf dem globalen Markt bewährt, da die Nachfrage nach hellen und ungewöhnlichen Farben bei modernen Nutzern steigt.

Das Pura 90s Pro wird weltweit in vier Farben erhältlich sein. Kunden können aus den folgenden Farbvarianten wählen:

Pink Guava (Pink-Gradient);

Orange Soda (Orange);

Coconut White (Weiß);

Mulberry Black (Schwarz).

Bisher konzentriert sich das Unternehmen nur auf das äußere Erscheinungsbild des Geräts. Details zu den technischen Spezifikationen des Smartphones, insbesondere wie sich die globale Version vom chinesischen Modell unterscheidet, werden noch geheim gehalten. Huawei hat versprochen, alle Informationen bei einer offiziellen Präsentation in den kommenden Tagen bekannt zu geben.

Marktposition und Erwartungen

Auf dem Smartphone-Markt ist die Marke Huawei für ihre hochwertigen Kameras und robusten Gehäuse bekannt. Es wird erwartet, dass das Pura 90s Pro seine Position im Premium-Segment weiter festigt. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Top-Version dieser Serie vorgestellt, was die ernsthaften Ambitionen der Marke auf dem Weltmarkt unterstreicht.

Experten vermuten, dass das neue Modell ebenfalls auf Huaweis eigene Kirin-Prozessoren und ein verbessertes XMAGE-Kamerasystem setzen wird. Dies ermöglicht es dem Gerät, problemlos mit Flaggschiffen von Wettbewerbern wie Apple und Samsung zu konkurrieren. Informationen zu Preisen und dem Verkaufsstart werden in Kürze bekannt gegeben.