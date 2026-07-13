Verhandlungen zwischen S7 Airlines und UAC über Tu-214-Flugzeuge dauern an

Berichte, wonach die Verhandlungen zwischen der russischen Fluggesellschaft S7 Airlines und der Vereinigten Flugzeugbaukorporation (UAC) über die Lieferung von Tu-214-Passagierflugzeugen ins Stocken geraten seien, wurden dementiert. Der Dialog zwischen den Parteien läuft in einer aktiven Phase weiter, und von einer Stornierung des Vertrags kann keine Rede sein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie TASS unter Berufung auf den Pressedienst von S7 berichtet, stehen der Beförderer und der Hersteller in täglichem Kontakt, und nach der Unterzeichnung des Memorandums im Februar 2024 wurden in mehreren wichtigen Bereichen erhebliche Fortschritte erzielt. Derzeit sind Experten damit beschäftigt, die technischen Anforderungen der Flugzeuge zu präzisieren.

Technische Spezifikationen und die Besatzungsfrage

Einer der Kernpunkte der Verhandlungen konzentriert sich auf die Konfiguration des Cockpits. Eine Modifikation, die von einer zweiköpfigen Besatzung gesteuert wird, hat für S7 Airlines Priorität. Dies entspricht modernen Luftfahrtstandards und ermöglicht eine Senkung der Betriebskosten.

Dennoch prüft die Fluggesellschaft auch die Möglichkeit, die ersten Flugzeuge unter bestimmten Bedingungen mit einer dreiköpfigen Besatzung (zwei Piloten und ein Flugingenieur) zu übernehmen. Dies könnte geschehen, um den Produktionsprozess zu beschleunigen und die Flottenerneuerung nicht zu verzögern.

Derzeit werden nicht nur die technischen Parameter, sondern auch das Finanzmodell für den Flugzeugbetrieb sowie die Logistikprozesse eingehend analysiert. Dies ist ein Projekt von strategischer Bedeutung für die russische Luftfahrtindustrie, da der Bedarf an inländischen Verkehrsflugzeugen vor dem Hintergrund internationaler Sanktionen stark gestiegen ist.

Zuvor kursierten in den Medien verschiedene inoffizielle Informationen, dass die Bedingungen der Vereinbarung zwischen S7 und UAC neu verhandelt würden oder die Lieferfristen auf unbestimmte Zeit verschoben worden seien. Die offizielle Stellungnahme hat diesen Gerüchten jedoch ein Ende gesetzt.

Tu-214-Flugzeuge sind russische Langstrecken-Schmalrumpfflugzeuge, die als Alternativen zu ausländischen Boeing- und Airbus-Modellen angesehen werden. Diese Prozesse sind auch für den Luftfahrtmarkt in Usbekistan von Interesse, da die Sicherheit und technische Wartung regionaler Flüge weitgehend vom Zustand der Flugzeugflotten in den Nachbarländern abhängt.