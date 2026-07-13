SpaceX ist wieder startbereit: Starship bringt Satelliten der dritten Generation ins All

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat SpaceX die Genehmigung für den Start neuer Prototypen des Starship-Raketensystems erteilt. Diese Entscheidung fiel, nachdem die Ursachen für die technischen Probleme im Mai vollständig geklärt wurden. Experten des Unternehmens haben das Problem behoben, und der nächste Flug wird für diesen Donnerstag, den 16. Juli, erwartet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die bevorstehende Mission ist der zweite Testflug für die dritte Version (V3) des Starship-Systems. Die Bedeutung dieses Fluges liegt darin, dass die Rakete erstmals Starlink-Satelliten der dritten Generation ins All befördern wird. Bisher beschränkte sich Starship darauf, Attrappen schwerer Satelliten zu transportieren. Nun werden echte und deutlich leistungsfähigere Kommunikationsgeräte ins All geschickt.

Fehleranalyse und vorgenommene Änderungen

Während der Tests im Mai war der Super Heavy-Booster zwar erfolgreich ins All gestartet, stürzte jedoch beim Rückflug in den Golf von Mexiko. Untersuchungen von SpaceX und der FAA ergaben, dass geringfügige Abweichungen in der Zündsequenz der Triebwerke dazu führten, dass sich der Block um 90 Grad falsch drehte. Auch Fehler im Triebwerks-Signalisierungssystem trugen zum Fehlschlag bei.

Die Ingenieure des Unternehmens haben aus diesen Fehlern gelernt und eine Reihe von Änderungen an Hardware und Software vorgenommen. Insbesondere wurde die Zuverlässigkeit der Triebwerkswiederzündung erhöht und das Flugabbruchsystem für Notfälle verbessert. Dieser „Fliegen, Scheitern und Reparieren“-Ansatz ist typisch für das von Elon Musk geleitete Unternehmen und dient der schnelleren Entwicklung von Weltraumtechnologien.

Starlink-Satelliten der neuen Generation

Beim nächsten Flug sollen 20 Starlink-Satelliten der neuen Generation in die Umlaufbahn gebracht werden. Diese Geräte zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Inter-Satelliten-Verbindungen über Hochleistungs-Laser;

Deutliche Steigerung der Internetgeschwindigkeit und Netzwerkkapazität;

Konstruktion für das vollständige Verglühen in der Atmosphäre nach Abschluss der Mission;

Ausstattung mit Spezialkameras zur Aufnahme des Starship-Außenbereichs.

SpaceX hat kürzlich seine Aktien an der Nasdaq (IPO) platziert und ist damit zu einem der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Das Unternehmen konnte etwa 86 Milliarden Dollar einsammeln. Das Starlink-Projekt ist derzeit der profitabelste Teil des Unternehmens, doch Elon Musks große Pläne, wie interplanetare Reisen und der Aufbau von Rechenzentren im All, hängen direkt vom vollen Erfolg des Starship-Systems ab.

Laut ixbt.com sind Starship V3 und die Starlink-Satelliten der dritten Generation von strategischer Bedeutung für die Zukunft von SpaceX. Sollten die Tests am Donnerstag erfolgreich verlaufen, wird dies ein neues Kapitel im Zeitalter wiederverwendbarer Raketensysteme aufschlagen und die Kosten für den Transport von Fracht ins All weiter senken.