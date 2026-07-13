Waze Navigations-App erhält Gemini KI und neue Funktionen

Der zu Google gehörende Navigationsdienst Waze hat sein neuestes großes Update vorgestellt. Der KI-Assistent Gemini wurde nun in die App integriert, was es Fahrern ermöglicht, Straßenbedingungen durch natürliche Konversation zu melden und personalisierte Routen zu erhalten. Diese Änderungen dienen nicht nur der Verbesserung der Nutzererfahrung, sondern stärken auch die Position von Waze gegenüber Konkurrenten wie Apple Maps. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com schlägt das aktualisierte Waze nun Routen vor, indem es die früheren Fahrten und städtischen Bewegungsgewohnheiten des Nutzers analysiert. Wenn ein Fahrer beispielsweise konsequent große Hauptstraßen engen Gassen vorzieht, zeigt die App genau diese Routen zuerst an. Die personalisierte Navigationsfunktion wurde nun weltweit auf Android- und iOS-Plattformen eingeführt.

Konversation mit Gemini und intelligente Suche

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen der App ist die Suche nach Zielen mithilfe von Gemini. Nutzer müssen keine genauen Adressen mehr eintippen, sondern können die Sprachsuchtaste drücken und Befehle geben wie: „Finde ein Café, das jetzt geöffnet hat“, „Suche einen Parkplatz in der Nähe des Einkaufszentrums“ oder „Zeige die günstigste Tankstelle in der Umgebung“. Die KI analysiert diese Anfragen und liefert eine Liste der passendsten Optionen.

Auch der Prozess zur Aktualisierung von Straßenkarten wurde vereinfacht. Während Fahrer früher Staus oder Unfälle melden konnten, ist es nun möglich, Informationen über Kartenfehler oder Straßensperrungen in natürlicher Sprache zu geben. Zum Beispiel reicht es zu sagen: „Diese Straße ist jetzt gesperrt“ – Waze sendet diese Information sofort an lokale Kartenredakteure.

Spezialmodus für Motorradfahrer

Schlaglöcher und Bodenunebenheiten;

Bremsschwellen;

Erhöhte Fußgängerüberwege;

Ende des Straßenrandes und schmale Brücken.

Waze hat auch die Besitzer von zweirädrigen Fahrzeugen nicht vergessen. Der neu eingeführte „Motorcycle mode“ berücksichtigt Abkürzungen und Einschränkungen, die für Motorräder spezifisch sind. Dieser Modus berechnet nicht nur genauere Ankunftszeiten, sondern warnt Fahrer auch vor potenziellen Gefahren wie:Dieser Modus ist derzeit in einer Reihe von Ländern in Lateinamerika und Südostasien verfügbar, wird aber voraussichtlich bald auch in anderen Regionen eingeführt.

Für diejenigen, die während der Fahrt keine übermäßige Geräuschkulisse mögen, wurde der Modus „Less chatty“ (Weniger gesprächig) hinzugefügt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, minimiert die App die Sprachanweisungen und gibt nur kurze Warnungen für die wichtigsten Abbiegungen und Gefahren aus. Dies hilft dem Fahrer, sich nicht ablenken zu lassen, während er seine Lieblingsmusik oder Podcasts hört.

Diese Updates sind auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da Waze eines der beliebtesten Werkzeuge unter lokalen Fahrern zur Erkennung von Radarkameras und Staus ist. Die Gemini-Integration und der personalisierte Ansatz könnten die Navigation in der komplexen und sich schnell verändernden Straßeninfrastruktur des Landes erheblich erleichtern.