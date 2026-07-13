HMD stellt das Modell Fame für Liebhaber kompakter Smartphones vor

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HMD stellt das Modell Fame für Liebhaber kompakter Smartphones vor

In einer Zeit, in der der Smartphone-Markt zunehmend von Geräten mit großen Bildschirmen überschwemmt wird, schlägt HMD Global eine unerwartete Richtung ein. Insidern zufolge bereitet die Marke die Veröffentlichung des HMD Fame vor, eines Smartphones mit ultrakompakten Abmessungen. Dieses Gerät richtet sich an Nutzer, die moderne Technologie mit klassischer Ergonomie vermissen. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut einem Bericht von Ixbt.com enthüllte der bekannte Insider smashx_60 erste Details zum neuen Modell in den sozialen Medien. Das HMD Fame soll eine verbesserte Version des zuvor angekündigten HMD Touch sein. Das Hauptmerkmal der Neuheit ist der Bildschirm, der eine Diagonale von nur 3,5 Zoll aufweist. Dies wirkt vor dem Hintergrund der heute üblichen 6,5 bis 6,7 Zoll großen "Riesen-Smartphones" sehr ungewöhnlich.

Änderungen bei der Steuerung und Bedienkomfort

Ein weiterer wichtiger Aspekt des HMD Fame ist sein Steuerungssystem. Es wird vermutet, dass das Gerät über echte physische Tasten verfügen wird, anstelle der Touch-Elemente, die bei den Modellen HMD Touch und Xplora One zum Einsatz kamen. Dieser Ansatz verhindert versehentliche Eingaben und macht die Bedienung des Geräts selbst mit einer Hand oder unter schwierigen Bedingungen deutlich einfacher.

Bisher liegen keine genauen Informationen zu weiteren technischen Daten des Smartphones vor, insbesondere zum CPU, Speicher oder den Kameras. Dennoch bewerten Experten das Modell als hervorragende Lösung für Kinder, Senioren oder Anhänger des Digital Detox. Da Geräte mit kleinen Bildschirmen auf dem Markt selten sind, wird das HMD Fame zweifellos seine treue Zielgruppe finden.

Es ist erwähnenswert, dass HMD Global bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesem Modell abgegeben hat. Der Insider smashx_60 hat jedoch bereits durch Informationen zum HMD Icon Flip 1 und anderen Tastenhandys an Glaubwürdigkeit gewonnen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Berichte über das Fame-Modell zutreffend sind.

Auch auf dem Markt in Usbekistan besteht eine ständige Nachfrage nach kompakten und erschwinglichen Geräten. Sollte das HMD Fame zu einem günstigen Preis angeboten werden, könnte es als Zweithandy oder als einfaches Hauptgerät für die Kommunikation populär werden. Das Unternehmen festigt seine Position weiterhin durch die Kombination von klassischem Design und modernen Treibern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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