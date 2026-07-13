Slaven Bilic kehrt nach Kroatien zurück: Eine neue Ära nach Dalic

Eine große Ära bei der kroatischen Nationalmannschaft ist zu Ende gegangen, und ein bekannter Name kehrt zurück. Nach der neunjährigen Amtszeit von Zlatko Dalic wurde die Leitung der Nationalmannschaft wieder an Slaven Bilic übergeben.

HNS nahm die Entscheidung einstimmig an

Der kroatische Fußballverband hat offiziell bekannt gegeben, dass Slaven Bilic zum Cheftrainer der Nationalmannschaft ernannt wurde.

Laut einer Erklärung der Organisation wurde der Vorschlag von HNS-Präsident Marian Kustich vom Exekutivkomitee einstimmig unterstützt.

Vor der Entscheidung hatte auch die Expertenkommission des Verbandes die Kandidatur von Bilic voll unterstützt.

Wie endete die Dalic-Ära?

Zuvor schied Kroatien bei der WM 2026 im Achtelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen Portugal aus dem Turnier aus.

Danach gab Zlatko Dalic nach 9 Jahren sein Amt als Cheftrainer der Nationalmannschaft ab.

Dalic wird als einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des kroatischen Fußballs in Erinnerung bleiben. Unter seiner Leitung erreichte das Team das Finale der Weltmeisterschaft 2018 und das Halbfinale der WM 2022.

Eine zweite Rückkehr für Bilic

Slaven Bilic kennt die kroatische Nationalmannschaft gut. Er führte das Team bereits von 2006 bis 2012.

In jener Zeit galt Kroatien als kämpferische, charakterstarke und offensiv ausgerichtete Mannschaft. Nun steht Bilic vor einer völlig anderen Aufgabe: den Generationswechsel nach Dalic reibungslos zu gestalten.

Trainer Ära Hauptereignis Slaven Bilic 2006–2012 EM 2008 Viertelfinale Zlatko Dalic 2017–2026 WM 2018 Finale, WM 2022 Halbfinale Slaven Bilic Ab 2026 eine neue Phase begann

Wo hat Bilic gearbeitet?

Im Laufe seiner Karriere war Bilic Cheftrainer bei verschiedenen Vereinen, darunter Lokomotiv, Besiktas, West Ham, Al Ittihad, West Bromwich, Watford und anderen Teams.

Seine Erfahrung in verschiedenen Ligen könnte für Kroatien von Vorteil sein, da die Nationalmannschaft in eine schwierige Phase eintritt: Große Namen verschwinden allmählich, und neue Anführer müssen ihren Platz erst noch festigen.

Welche Aufgabe steht Kroatien bevor?

Kroatien wurde in den letzten Jahren als stabile Kraft im Weltfußball anerkannt. Doch nach dem Abgang von Dalic ist die künftige Ausrichtung des Teams eine große Frage.

Bilics Aufgabe besteht nicht nur darin, Ergebnisse zu erzielen. Er muss den Teamgeist bewahren, neue Spieler in die Startelf integrieren und Kroatien auf die kommenden großen Turniere vorbereiten.

Der Modus 'Ich bin zurück, also wird automatisch alles super' funktioniert hier nicht. Nostalgie ist im Fußball schön, aber Taktik und Ergebnisse bringen die Punkte.

Die Romantik der Rückkehr und der reale Druck

Bilics Rückkehr ist für die Fans ein emotionales Ereignis. Er kennt das Umfeld der Nationalmannschaft, den Charakter des kroatischen Fußballs und den Druck bei großen Turnieren sehr gut.

Doch diese Rückkehr ist mit großem Druck verbunden. Jedes Ergebnis nach Dalic wird verglichen. Jede Niederlage könnte Diskussionen auslösen wie: 'In der Dalic-Ära war das nicht so'.

Daher ist Bilics erste Aufgabe, schnell das Vertrauen zurückzugewinnen und dem Team eine klare Spielidee zu geben.

Ein neues Kapitel in Kroatien

Die Rückkehr von Slaven Bilic zur kroatischen Nationalmannschaft schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des Teams auf. Einerseits ist er ein vertrauter Spezialist, andererseits stehen völlig neue Bedingungen und eine neue Generation an.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Kann Bilic Kroatien beim zweiten Versuch wieder zu einer der gefährlichsten Mannschaften Europas machen?