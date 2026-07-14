6-jähriger Junge widmet seine Wochenenden der Bergreinigung

·24·Welt
6-jähriger Junge widmet seine Wochenenden der Bergreinigung

In China hat die noble Initiative eines Vaters und seines 6-jährigen Sohnes die Aufmerksamkeit vieler Nutzer in den sozialen Medien auf sich gezogen. Jedes Wochenende machen sie sich auf den Weg in die Berge, um den von Touristen hinterlassenen Plastikmüll zu sammeln.

Es stellte sich heraus, dass diese Gewohnheit ursprünglich begann, um die übermäßige Handynutzung des Kindes zu reduzieren. Mit der Zeit entwickelte sich die einfache Beschäftigung jedoch zu einer Familientradition, die dem Kind Naturschutz, Fleiß und ökologische Verantwortung praktisch vermittelt.

Jedes Mal wandern Vater und Sohn entlang der Bergpfade und sammeln Plastikflaschen sowie anderen Müll ein, der auf Wegen und an Rastplätzen zurückgelassen wurde. Bei einem ihrer letzten Ausflüge gelang es ihnen, in etwa vier Stunden 166 leere Plastikflaschen zu sammeln.

Der gesammelte Müll wurde nicht verkauft. Stattdessen wurde er kostenlos an Reinigungskräfte übergeben, die sich auf das Sammeln von Plastikmüll spezialisiert haben. Diese Initiative wurde von Internetnutzern herzlich begrüßt und von vielen als vorbildliches Beispiel für die Kindererziehung anerkannt.

ChinaUmweltErziehungNachhaltigkeitFreiwilligenarbeit
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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