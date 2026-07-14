Die rasante Entwicklung von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) bringt nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch unerwartete Risiken mit sich. In einer aktuellen Stellungnahme richtete Microsoft-CEO Satya Nadella eine unerwartete und offene Warnung an die Tech-Welt. Er ist der Ansicht, dass Unternehmen, die Dienste großer Labore wie OpenAI und Anthropic nutzen, unwissentlich die Zukunft ihres Geschäfts gefährden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Nadella betonte, dass Nutzer von KI-Modellen heute im Grunde "doppelt bezahlen". Erstens zahlen sie direkt für KI-Token und -Dienste, und zweitens – was noch wichtiger ist – stellen sie diesen Modellen ihre vertraulichsten und wertvollsten Geschäftsdaten zur Verfügung. Diese Daten werden genutzt, um das Modell intelligenter zu machen, was dazu führen kann, dass große Tech-Labore die internen Geheimnisse ihrer Kunden erlernen und zu deren Konkurrenten werden.

Der "Trojanisches Pferd"-Effekt und Datendiebstahl

Laut ixbt.com vergleichen viele Investoren und Experten im Silicon Valley diese Modelle mit einem "Trojanischen Pferd". Je mehr Daten Unternehmen in KI-Modelle hochladen, um ihre Arbeitseffizienz zu steigern, desto mehr lernen diese Modelle. Satya Nadella nannte diesen Prozess "Abfluss von geistigem Eigentum". Ihm zufolge lernt das Modell aus den Korrekturen, Anfragen und den von Agenten verwendeten Tools der Nutzer und eignet sich das spezifische Know-how des Unternehmens an.

Diese Situation ist besonders relevant für Startups und Großunternehmen in Schwellenländern wie Usbekistan. Lokale Unternehmen könnten bei der Nutzung globaler KI-Dienste ihre Kundenbasis, strategische Pläne und interne Algorithmen offenlegen. Nadella beschrieb diese Art von Wissen als "Reichtum, den ein Konkurrent niemals kaufen könnte, den KI-Modelle aber kostenlos erhalten".

Destillation und die Frage der fairen Nutzung

Der Microsoft-Chef sprach ein weiteres wichtiges Problem an: Unternehmen, die KI-Modelle entwickeln, nutzen offene Daten aus dem gesamten Internet kostenlos für das Training ihrer Modelle, erlauben anderen jedoch nicht, ihre Modelle zu studieren. Nadella hält dies für unfair. Er ist der Meinung, dass Unternehmen, wenn Labore offene Daten nutzen, auch das Recht haben sollten, auf Basis der Ergebnisse dieser Modelle ihre eigenen kleineren und günstigeren Modelle zu erstellen (Destillation).

Derzeit beschweren sich Unternehmen wie Anthropic darüber, dass die Ergebnisse ihrer Modelle von anderen Wettbewerbern, insbesondere von chinesischen Open-Source-Modellen, übernommen werden. Nadella bezeichnete die diesbezüglichen Einschränkungen der Modellentwickler jedoch als "ironisch". Er ist der Meinung, dass auch Tech-Giganten Prinzipien der Offenheit einhalten müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Satya Nadellas Äußerung darauf hindeutet, dass eine neue Ära der Regulierung auf dem KI-Markt beginnt. Unternehmen müssen nun ernsthaft darüber nachdenken, nicht nur wie sie KI-Fähigkeiten nutzen, sondern auch wie sie ihr wertvollstes Gut – ihre Daten – schützen können. Andernfalls könnte der heutige Assistent leicht zum stärksten Konkurrenten von morgen werden.