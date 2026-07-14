Menschenähnliche Roboterarme in Norwegen entwickelt

Das norwegische Unternehmen 1X hat eine neue Generation von Roboterarmen vorgestellt, die menschliche Handbewegungen nahezu perfekt imitieren können. Die Entwickler betonen, dass das Gerät darauf ausgelegt ist, Menschen im Alltag zu unterstützen und sowohl komplexe als auch feine Bewegungen präzise auszuführen.

In den gezeigten Videos schraubt der Roboter eine Glühbirne ein, pflückt eine Weintraube, ohne sie zu beschädigen, und hilft beim Anziehen. Dies zeigt, dass das Gerät nicht nur kraftvoll, sondern auch äußerst vorsichtig agieren kann.

Dank hochpräziser Sensoren und eines Mechanismus, der dem Prinzip menschlicher Sehnen nachempfunden ist, kann der Roboter Gegenstände sicher greifen und filigrane Aufgaben erledigen. Daher ist der Einsatz dieser Technologie in Zukunft für den Haushalt, die Pflege und viele weitere Bereiche geplant.

Laut Unternehmensangaben beginnt der Verkauf der Roboterarme in diesem Jahr. Der Preis für das Gerät liegt bei 20.000 Dollar, die Nutzung auf Abonnementbasis kostet etwa 500 Dollar pro Monat.