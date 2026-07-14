Intel stellt modernste Starfire-Prozessoren zur Eroberung des Weltraums vor

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Intel stellt modernste Starfire-Prozessoren zur Eroberung des Weltraums vor

Die Intel Corporation hat offiziell ihre Starfire-Prozessoren vorgestellt, die speziell für Raumfahrzeuge und Geräte unter extremen Bedingungen entwickelt wurden. Diese Neuerung dürfte einen Wendepunkt in der Technologiewelt darstellen, da die Raumfahrtindustrie aus Zuverlässigkeitsgründen meist auf veraltete Chips setzt. Intel hat sich nun entschieden, seine neuesten technologischen Errungenschaften in orbitale Geräte zu integrieren. Dies berichtet Ixbt.com nachrichten.

Das wichtigste Merkmal der neuen Prozessoren ist, dass sie auf Basis der fortschrittlichsten 18A-Prozesstechnologie von Intel gefertigt werden. Laut ixbt.com hat das Unternehmen zwar noch nicht alle technischen Details offengelegt, es wird jedoch vermutet, dass die Architektur der Weltraum-Chips der kommenden Panther-Lake-Familie nahekommt. Dies verringert die Lücke zwischen Weltraumtechnologie und der Leistung auf dem allgemeinen Verbrauchermarkt erheblich.

Zwei Leistungsstufen und beispiellose Performance

Die Starfire-Linie ist in zwei Kategorien unterteilt: Low Power und Performance. Beide Varianten verfügen über die gleiche Konfiguration, bestehend aus vier leistungsstarken Kernen, vier kleinen LP-Kernen und einer vierkernigen Xe-Grafikeinheit (iGPU). Ihre Betriebsfrequenzen und ihr Energieverbrauch sind jedoch unterschiedlich definiert.

Die Low-Power-Version verbraucht 10 W und ihre CPU sowie GPU arbeiten mit einer Frequenz von bis zu 1 GHz. Der für KI-Aufgaben zuständige NPU-Block liefert eine Leistung von 45 TOPS. Die Performance-Variante hat eine TDP von 35 W, wobei die CPU-Frequenz auf 3,1 GHz und der Grafikteil auf bis zu 2 GHz ansteigt. Die NPU-Leistung dieses Modells erreicht 70 TOPS, was komplexe Berechnungen im Weltraum ermöglicht.

Extreme Bedingungen und Langlebigkeit

Die wichtigste Anforderung an Weltraum-Chips ist Langlebigkeit. Intel Starfire-Prozessoren halten extremen Temperaturschwankungen von -55 bis +125 Grad stand. Zudem sind sie mit einem speziellen Schutz gegen starke Weltraumstrahlung ausgestattet, was ihren stabilen Betrieb bei Langzeitmissionen garantiert.

Unternehmensvertreter betonen, dass die Lebensdauer dieser Prozessoren mindestens 10 Jahre beträgt. Das Aufkommen solch hochmoderner Chips ermöglicht eine breitere Nutzung von KI-Funktionen auf Raumstationen und Satelliten, um Daten direkt im Orbit zu analysieren und fertige Ergebnisse zur Erde zu senden.

IntelStarfireProzessorWeltraumTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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