WM 2026. England — Argentinien: Startaufstellungen bekannt gegeben

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WM 2026. England — Argentinien: Startaufstellungen bekannt gegeben

Ein großer Fußballabend im Halbfinale der WM 2026: England und Argentinien betreten das Spielfeld für ein Ticket ins Finale. Der Sieger des Duells in Atlanta kämpft im entscheidenden Spiel gegen Spanien um den Weltmeistertitel.

Nur noch ein Schritt bis zum Finale

England erreichte das Halbfinale nach einem 2:1-Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale. Argentinien setzte sich mit 3:1 gegen die Schweiz durch und kam der Titelverteidigung einen Schritt näher.

Jetzt hängt alles von einem Spiel ab. Hier gibt es keinen Raum für Fehler: Der Sieger zieht ins Finale ein, der Verlierer spielt um Platz 3.

Englands Aufstellung

Thomas Tuchel hat für das Halbfinale einige wichtige Änderungen vorgenommen. Laut Reuters stehen Reece James, Djed Spence und Morgan Rogers in der Startelf.

Position

Spieler

Torwart

Pickford

Abwehr

James, Stones, Guehi, Spence

Mittelfeld

Rice, Anderson, Bellingham, Rogers

Angriff

Gordon, Kane

Englands Hauptwaffen werden die physische Stärke im Zentrum, Bellinghams Dynamik und Kanes Kaltschnäuzigkeit in entscheidenden Momenten sein.

Argentiniens Aufstellung

Lionel Scaloni setzt auf Erfahrung und Technik. Im argentinischen Angriff agieren Messi, Alvarez und Giuliano Simeone.

Position

Spieler

Torwart

Emiliano Martinez

Abwehr

Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico

Mittelfeld

Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister

Angriff

Giuliano Simeone, Messi, Alvarez

Die Hauptaufgabe für Argentinien besteht darin, Messi in gefährlichen Zonen in Szene zu setzen und das englische Pressing mit schnellen Pässen zu überspielen.

Das Duell Messi gegen Bellingham im Zentrum

Das größte Augenmerk in diesem Spiel Lionel Messi und Jude Bellingham wird im Mittelpunkt stehen. AP bewertete das Halbfinale als eine große Geschichte rund um das Duell Messi gegen Bellingham.

Messi ist gefährlich durch seine Erfahrung, Übersicht und die Fähigkeit, das Spiel mit einer Aktion zu entscheiden. Bellingham bringt Energie, Druck und Vorstöße in den Strafraum für England.

Einfach gesagt: Das ist nicht nur England gegen Argentinien. Es ist auch die große Bühne zwischen einer neuen Generation und einer Legende.

Spanien wartet im Finale

Der erste Finalist steht bereits fest. Spanien besiegte Frankreich im Halbfinale mit 2:0 und zog ins Endspiel ein.

Das bedeutet, der Sieger des heutigen Halbfinals muss im Finale versuchen, die Ballkontrolle, das hohe Pressing und den technischen Fußball von La Roja zu stoppen.

Für England ist dies die Chance auf eine lang ersehnte Rückkehr ins WM-Finale. Für Argentinien ist es die Möglichkeit, den Titel zu verteidigen und den historischen Lauf der Messi-Generation fortzusetzen.

Alles wird sich in den Details entscheiden

In solchen Spielen kann eine einzige Szene das gesamte Drehbuch ändern. Das erste Tor, eine Standardsituation, ein Pass von Messi, ein Schuss von Kane oder ein Lauf von Bellingham – alles kann entscheidend sein.

England setzt auf Physis und Tempo. Argentinien vertraut auf Erfahrung, Kontrolle und den um Messi aufgebauten Spielmechanismus.

Die Fußballfans können heute Nacht ein echtes Halbfinal-Drama erwarten.

Die entscheidende Frage

England kommt nach dem Sieg über Norwegen mit großem Selbstvertrauen. Argentinien hat nach dem Sieg gegen die Schweiz erneut bewiesen, wie der amtierende Champion mit Druck umgeht.

Wer zieht nun ins Finale ein?

Werden Kane und Bellingham England ins Finale führen oder wird Messi das Schicksal eines großen Spiels erneut in seine eigenen Hände nehmen?

WeltmeisterschaftEnglandArgentinienFußballHalbfinale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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