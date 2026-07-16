Uber, einer der weltweit größten Betreiber von Transport- und Lieferdiensten, hat eine offizielle Vereinbarung zur Übernahme der deutschen Marke Delivery Hero getroffen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 14,8 Milliarden Dollar, wodurch der globale Marktanteil von Uber voraussichtlich nahezu verdoppelt wird. Durch diesen strategischen Schritt erschließt das Unternehmen rund 100 neue Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Asien. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wird diese Transaktion vollständig in Form eines Aktientauschs abgewickelt. Zudem hat Delivery Hero einen separaten Vertrag unterzeichnet, um sein Geschäft in 14 Ländern, in denen der Dienst Uber Eats bereits präsent ist, für 1,6 Milliarden Dollar an die in New York ansässige Investmentfirma SSW Partners zu verkaufen. Dieser Schritt könnte dazu beitragen, Einwände von Kartellbehörden zu verringern.

Neue Kräfteverhältnisse auf dem globalen Markt

Derzeit ist Uber bereits einer der größten Anteilseigner von Delivery Hero. Für den erfolgreichen Abschluss der Vereinbarung muss Uber mindestens 50 Prozent plus eine Aktie erwerben. Ein weiterer Großaktionär, das Unternehmen Prosus, hat ebenfalls dem Verkauf seines 17-prozentigen Anteils zugestimmt. Sollten alle Prozesse erfolgreich abgeschlossen werden, wird Uber zur weltweit größten Lieferplattform außerhalb Chinas.

Diese Expansion verschafft Uber einen großen Vorteil im Wettbewerb mit Hauptkonkurrenten wie DoorDash und Just Eat. Das Unternehmen zielt darauf ab, nicht nur die Essenslieferung, sondern auch allgemeine Mobilitätsdienste in neuen Regionen zügig auszubauen. Dies ermöglicht es Nutzern, mehr Dienste innerhalb eines einzigen Ökosystems zu verwenden.

Strategische Ziele und Zukunftspläne

Laut einer Erklärung von Uber-CEO Dara Khosrowshahi wird diese Fusion langfristigen Wert für Kunden und Aktionäre schaffen. „Wir werden die Anzahl der Märkte, in denen wir sowohl Transport- als auch Lieferdienste anbieten, nahezu verdoppeln. Dies dient dazu, unsere bewährte Plattform global auszuweiten“, betonte er.

Auch für Usbekistan und die zentralasiatische Region könnten solche Großtransaktionen indirekte Auswirkungen haben. Die Expansion globaler Giganten wird den Wettbewerb bei regionalen Logistik- und Lieferdiensten verschärfen, die Einführung neuer Technologien beschleunigen und die Servicequalität verbessern. Derzeit wird erwartet, dass die Transaktion von Kartellbehörden in verschiedenen Ländern geprüft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Übernahme im Wert von 14,8 Milliarden Dollar zu einem der bedeutendsten Ereignisse des Jahres in der Technologiewelt geworden ist. Uber hat den wichtigsten Schritt vollzogen, sein Geschäftsmodell von der reinen Personenbeförderung zu einem umfassenden Logistik- und Service-Ökosystem zu transformieren.