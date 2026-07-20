Vivo stellt Smartphone mit Rekord-Akku für 130 Dollar vor

Die Nachfrage nach erschwinglichen Geräten auf dem Smartphone-Markt bleibt hoch. Um dieses Segment weiter zu stärken, hat Vivo offiziell sein neues Modell Vivo Y6c 4G auf den Markt gebracht. Das Gerät zeichnet sich durch einen für seinen Preis erstaunlich großen Akku und ein Display mit hoher Bildwiederholrate aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist der Hauptvorteil des neuen Smartphones der 6500 mAh Akku. Eine solche Energiequelle findet man selbst bei Flaggschiff-Geräten selten. Dies ermöglicht es den Nutzern, das Smartphone mehrere Tage lang ohne Aufladen zu verwenden. Das Gerät unterstützt 15 W Ladetechnologie.

Technische Daten und Display-Funktionen

Das Modell Vivo Y6c 4G ist mit einem 6,74-Zoll-LCD-Display ausgestattet. Eine Besonderheit des Bildschirms ist die Bildwiederholrate von 120 Hz, die für eine flüssige Bedienung der Benutzeroberfläche sorgt. Die Auflösung des Displays beträgt 1600 × 720 Pixel, und die maximale Helligkeit erreicht bis zu 1200 Nits. Dies ermöglicht eine gute Lesbarkeit auch bei sonnigem Wetter.

Im Inneren des Geräts arbeitet ein Octa-Core-Prozessor vom Typ Unisoc T7225. Bisher wurde nur eine Version des Smartphones mit 4 GB RAM (LPDDR4X) und 128 GB internem Speicher (UFS 2.2) veröffentlicht. Das Smartphone ist für einen stabilen Betrieb in 4G-Netzen ausgelegt.

Zusätzliche Funktionen und Schutz

Dieses Budget-Modell bietet eine Reihe nützlicher Funktionen für die Nutzer. Insbesondere ist das Smartphone nach dem IP65-Standard gegen Staub und Wasser geschützt, was es für verschiedene Wetterbedingungen geeignet macht. Das Gerät bietet zudem folgende Zusatzfunktionen:

Infrarot-Sensor (IR) zur Fernsteuerung von Haushaltsgeräten;

Traditioneller 3,5-mm-Kopfhöreranschluss;

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner.

Bei den Kameras bietet das Gerät einfachere Spezifikationen: Die Hauptkamera hat 8 MP und die Selfie-Kamera 5 MP. Das Smartphone wiegt 209 Gramm und ist 8,39 mm dick.

Derzeit wird das Vivo Y6c 4G auf dem chinesischen Markt für etwa 130 Dollar (899 Yuan) verkauft. Sollte dieses Modell auf dem Markt erscheinen, wird es aufgrund seiner langen Akkulaufzeit und Erschwinglichkeit voraussichtlich bei Kurieren und Vielreisenden beliebt werden.