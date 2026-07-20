Online-Kino Wink erschließt den zentralasiatischen Markt: Tadschikistan ist das erste Ziel

Wink, eine der größten russischen Streaming-Plattformen, hat ihre Tätigkeit auf dem tadschikischen Markt aufgenommen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Teil der Strategie der Plattform, ihre Präsenz in der zentralasiatischen Region auszubauen, und zeugt von der steigenden Nachfrage nach legalen Inhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut dem Pressedienst von Rostelekom ist der Mobilfunkbetreiber MegaFon Tajikistan der erste Partner des Wink-Projekts in Tadschikistan. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten die Abonnenten des Betreibers Zugang zum Video-Service-Abonnement zu speziellen Vorzugskonditionen. Solche Integrationen sind ein effektiver Weg, um beim Eintritt in neue Märkte schnell eine große Reichweite zu erzielen.

Umfangreiche Inhalte und exklusive Projekte

Für Nutzer in Tadschikistan wurde eine Bibliothek mit über 35.000 Filmen, Serien und Cartoons freigeschaltet. Als Hauptvorteil der Plattform werden die exklusiven Projekte der Reihe Wink Originals hervorgehoben. Darunter befinden sich folgende Serien, die in den letzten Jahren für großes Aufsehen gesorgt haben und auch in unserer Region beliebt sind:

"Slovo patsana. Krov na asfalte"

"Fisher"

"Kombinatsiya"

"Balet"

"Trudnie podrostki"

Vertreter von Wink betonten, dass das Interesse an lizenzierten Video-Diensten in den zentralasiatischen Ländern stetig wächst. Daher plant das Unternehmen, die Zusammenarbeit mit weiteren großen Telekommunikationsbetreibern in der Region fortzusetzen. Dies schließt die Möglichkeit nicht aus, dass der Dienst in Zukunft auch in den Märkten benachbarter Länder wie Usbekistan eingeführt wird.

Tadschikistan ist das dritte GUS-Land, in dem Wink offiziell gestartet ist. Zur Information: Das Online-Kino bietet seine Dienste bereits seit 2022 in Armenien und seit Anfang 2025 in Belarus an. Es wird erwartet, dass die Expansion der Plattform das Wettbewerbsumfeld in der Region beleben wird.

Derzeit befindet sich der zentralasiatische Streaming-Markt in einer Phase der rasanten Entwicklung. Der Wettbewerb zwischen lokalen und internationalen Plattformen trägt dazu bei, das Angebot an qualitativ hochwertigen und lokalisierten Inhalten für die Nutzer zu erhöhen. Der Markteintritt großer Akteure wie Wink spielt eine wichtige Rolle beim Schutz geistigen Eigentums und bei der Bekämpfung von Piraterie.