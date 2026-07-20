Chelsea vollzieht einen der teuersten Transfers in der Geschichte des Frauenfußballs

Der Chelsea FC hat einen weiteren spektakulären Deal auf dem Transfermarkt des Frauenfußballs abgeschlossen. Die Stürmerin der französischen Nationalmannschaft, Melvine Malard, wechselt von Manchester United zu den "Blues". Dieser Transfer ist nicht nur ein Geschäft zwischen zwei Rivalen, sondern geht auch als Rekordverkauf für Manchester United in die Geschichte ein. Das Team unter der Leitung von Sonia Bompastor unterstreicht damit seine Ambitionen für die neue Saison. Dies berichtet Goal.com .

Die finanziellen Details des Transfers haben die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen. Laut Goal.com zahlte Chelsea mindestens 750.000 Pfund (etwa 1 Million Dollar) für die 26-jährige Spielerin. Durch verschiedene Boni kann diese Summe auf bis zu 1 Million Pfund steigen. Damit ist Melvine Malard die elftteuerste Spielerin in der Geschichte des Frauenfußballs. Die Spielerin hat einen Vierjahresvertrag beim Londoner Klub unterschrieben.

Alte Bekannte und neue Ziele

Die Rolle der neuen Cheftrainerin Sonia Bompastor war entscheidend für den Wechsel von Melvine Malard zu Chelsea. Beide arbeiteten bereits früher beim französischen Verein Lyon zusammen. Bompastor entdeckte Malard, als diese erst 14 Jahre alt war, und ebnete ihr den Weg in den Profifußball. Das gegenseitige Vertrauen zwischen Trainerin und Spielerin beschleunigte den Transfer.

"Ich bin sehr glücklich, denn ich hatte einen Plan für mein Leben und meine Karriere, und Chelsea war ein Teil davon. Dies ist ein großartiger Verein und ich freue mich darauf, loszulegen. Ich habe oft gegen Chelsea gespielt und immer verloren, daher weiß ich, dass sie starke Spielerinnen haben. Ich kenne Sonia seit ich 14 bin, es ist großartig, wieder mit ihr zu arbeiten", sagt Malard in ihrem ersten Interview.

Für Chelsea war dieser Transfer eine Notwendigkeit. Der Abgang der Hauptstürmerin Sam Kerr und einiger anderer Leistungsträgerinnen hinterließ eine Lücke im Angriff. Melvine Malard kann sowohl als Flügelstürmerin als auch als Mittelstürmerin eingesetzt werden, was dem Trainer taktische Flexibilität verleiht.

Obwohl es für Manchester United schmerzhaft ist, eine der besten Spielerinnen an einen Rivalen zu verlieren, scheint die gebotene Rekordsumme den Verein zufriedengestellt zu haben. Malard zeigte seit 2023 konstant gute Leistungen für die "Red Devils". Nun hat sie die Möglichkeit, ihr Können in der einzigartigen Atmosphäre der Stamford Bridge unter Beweis zu stellen.

Dieser Transfer zeigt, wie stark der Wettbewerb in der Women's Super League zunimmt. Während Chelsea seinen Kader weiterhin mit Stars verstärkt, ist das Ziel klar: Nicht nur die nationale Meisterschaft, sondern auch die Champions League soll gewonnen werden. Malards Ankunft soll frischen Wind und Erfahrung in das Team bringen.