Infinity, ein Startup für KI-Infrastruktur, gab bekannt, dass es in einer neuen Finanzierungsrunde 15 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Unternehmen wird mit 100 Millionen Dollar bewertet. Neben großen Fonds wie Touring Capital und Principal VC haben auch führende Forscher von OpenAI und Anthropic in das Projekt investiert, was das technologische Potenzial unterstreicht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Hauptziel des Startups Infinity ist die Entwicklung von Software, die es KI-Modellen erleichtert, auf verschiedenen Chips zu laufen. Die heutige absolute Marktdominanz von NVIDIA ist nicht nur auf die leistungsstarken Chips zurückzuführen, sondern auch auf die Softwareplattform CUDA (Compute Unified Device Architecture). CUDA ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen in gängigen Sprachen wie Python zu schreiben und diese nahtlos auf NVIDIA-Grafikprozessoren (GPU) auszuführen.

Eine universelle Alternative zum CUDA-System

Derzeit sind die größten KI-Frameworks wie PyTorch und TensorFlow speziell für NVIDIA-Chips optimiert. Für kleine Startups und Forscher ist die Anpassung von Anwendungen an andere Chip-Typen – also das Schreiben von Low-Level-Kernels – ein komplexer und teurer Prozess. Infinity will genau dieses Problem lösen, indem es eine universelle Inferenz-Bibliothek entwickelt, die auf jedem Chip (SRAM, GPU oder Smartphone-Chips) laufen kann.

Unternehmensgründer Jeremy Nixon war zuvor Forscher bei Google Brain. Ihm zufolge ist der von Infinity entwickelte Forschungsagent namens Ignition in der Lage, Low-Level-Code ohne menschliches Eingreifen zu schreiben, zu testen und Fehler zu beheben. Dieses System optimiert sich selbst, misst die Geschwindigkeit der Hardware und schreibt den Code automatisch um, um die Leistung zu steigern.

Effizienz und Marktauswirkungen

Die von Infinity angebotenen Lösungen sparen erheblich menschliche Arbeit. In einer Studie des Unternehmens wurde beispielsweise ein Programmierprozess, der Monate oder sogar Jahre dauern könnte, mithilfe dieses Agenten in wenigen Stunden oder Tagen abgeschlossen. Derzeit arbeitet das Startup mit Chipherstellern wie D-Matrix zusammen und führt Gespräche mit anderen großen Cloud-Plattformen.

Das Finanzmodell des Unternehmens ist ebenfalls einzigartig: Es verlangt von Kunden keine Vorab-Lizenzgebühren. Stattdessen erhält Infinity einen Anteil an den erzielten Leistungssteigerungen und Kosteneinsparungen. Dies reduziert das finanzielle Risiko für Kunden, die die Technologie testen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 26 hochqualifizierte Ingenieure und Designer.

In einer Zeit, in der das Interesse an KI-Technologien auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, könnten solche universellen Lösungen lokalen Entwicklern helfen, die Abhängigkeit von NVIDIA-Chips zu verringern und kostengünstigere Hardware effizient zu nutzen. Laut TechCrunch werden Projekte dieser Art dazu beitragen, die KI-Infrastruktur in Zukunft zu demokratisieren.