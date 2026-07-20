YouTube verstärkt den Kampf gegen minderwertige KI-generierte Inhalte

Die weltweit größte Videoplattform YouTube hat neue Beschränkungen für minderwertige und repetitive Videos eingeführt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden. Das Unternehmen hat seine Monetarisierungsrichtlinien präzisiert und angekündigt, "AI-Slop" (minderwertige digitale Produkte), die massenhaft zu Profitzwecken produziert werden, einen Riegel vorzuschieben. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Qualität der Inhalte auf der Plattform zu wahren und das Vertrauen der Werbetreibenden zu rechtfertigen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen des YouTube Partnerprogramms (YPP) wurde der Begriff der "nicht authentischen Inhalte" erweitert. Gemäß dieser Aktualisierung werden Videos, die mithilfe von KI erstellt wurden, aber keinen kreativen Mehrwert bieten, nicht mehr durch Werbung monetarisiert. Es wird erwartet, dass diese Änderungen besonders Content-Farmen – Kanäle, die nur für Klicks und Einnahmen generiert werden – hart treffen.

Verbotene Inhaltskategorien

YouTube-Experten haben nicht monetarisierbare, nicht authentische Inhalte in drei Hauptkategorien unterteilt:

Allgemeine, repetitive oder auf Vorlagen basierende Videos. Dazu gehören Videos, die in großem Stil im gleichen Stil mithilfe von KI oder CGI ohne nennenswerte Änderungen produziert wurden;

Inhalte, die unangenehm sind oder sich negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirken;

Informationen, die von KI-Avataren zu sensiblen Themen wie Gesundheit und Finanzen präsentiert werden.

Matt Halprin, Leiter für Vertrauen und Sicherheit bei YouTube, betonte in einem Interview mit dem Kanal Creator Insider, dass KI zwar die Kreativität steigern könne, sie jedoch nicht zu einem Werkzeug für die massenhafte Verbreitung identischer und langweiliger Videos werden dürfe. Ihm zufolge können auch Tutorials oder Lerninhalte eingeschränkt werden, wenn sie lediglich bereits auf der Plattform vorhandene Informationen ohne Originalität wiederholen.

Derzeit befindet sich YouTube in einem harten Wettbewerb um den Werbemarkt mit traditionellem Fernsehen und Streaming-Giganten wie Netflix. Da die Google-Tochter bei den täglichen Aufrufen Netflix bereits überholt hat, könnte eine Flut von minderwertigen KI-Videos die finanziellen Interessen und den Ruf der Plattform schädigen.

Diese Nachricht ist auch für Content-Ersteller in Usbekistan von Bedeutung. In letzter Zeit hat auch im usbekischen Segment die Anzahl der Videos zugenommen, die mit KI-Stimmen und -Bildern erstellt wurden und sich wiederholende Fakten oder Ratschläge enthalten. Die neuen Regeln werden die Monetarisierungsmöglichkeiten solcher Kanäle einschränken und die Autoren dazu ermutigen, originellere und qualitativ hochwertigere Produkte zu erstellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass YouTube nicht vollständig auf KI verzichtet, sondern deren Nutzung als kreatives Werkzeug unterstützt. Versuche jedoch, die Technologie in eine reine "Videofabrik" zu verwandeln, um Nutzer mit langweiligen und nutzlosen Informationen zu überfluten, werden sich künftig nicht mehr auszahlen.