Opta stellt die WM-Elf 2026 zusammen: Messi, Mbappé und Haaland in der Auswahl

Das Statistik-Portal Opta hat nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 das Team des Turniers bekannt gegeben. Unter den besten 11 Spielern befinden sich vier Akteure des Weltmeisters Spanien.

Im Angriff, Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland haben ihren Platz gefunden. Die Auswahl basiert auf den individuellen statistischen Leistungen der Spieler während des Turniers.

Im Tor — Gregor Kobel

Der Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft, Gregor Kobel, wurde als Torwart für das symbolische Team ausgewählt.

Laut Opta erzielte er mit einem Wert von 3,3 das beste Ergebnis des Turniers bei den verhinderten Toren. Das bedeutet, dass Kobel seine Mannschaft in mehreren gefährlichen Situationen vor sicheren Gegentoren bewahrte.

Spanien dominierte in der Defensive

Drei spanische Spieler wurden in die Viererkette des symbolischen Teams aufgenommen.

Pedro Porro erzielte bei der WM 2 Tore und verzeichnete mit 24 die meisten erfolgreichen Flanken während des Turniers.

Pau Cubarsí war mit 671 erfolgreichen Pässen der führende Verteidiger. Zudem absolvierte er alle Spiele Spaniens im Turnier über die volle Distanz.

Marc Cucurella belegte unter den Außenverteidigern mit 382 erfolgreichen Pässen und 142 erfolgreichen Zuspielen im Angriffsdrittel den ersten Platz.

Der einzige nicht-spanische Spieler in der Abwehr ist der Argentinier Lisandro Martínez. Neben seiner Rolle als Passgeber in seinem Nationalteam erzielte er zudem 1 Tor und 1 Assist.

Rodri stellte einen neuen Rekord auf

Der spanische Mittelfeldspieler Rodri erreichte eine der beeindruckendsten statistischen Marken des Turniers.

Er stellte mit 756 erfolgreichen Pässen in einer einzigen Weltmeisterschaft einen neuen Rekord auf. Zudem verzeichnete Rodri 122 Pässe durch die gegnerischen Linien und 164 progressive Läufe mit dem Ball.

Seine Rolle bei der Ballkontrolle und der Steuerung des Spieltempos war einer der entscheidenden Faktoren für den Weltmeistertitel Spaniens.

Bellingham erzielte 7 Tore

Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft, Jude Bellingham, war ein weiterer Spieler, der in die Auswahl berufen wurde.

Er erzielte bei der WM 2026 7 Tore und verwandelte 37 Prozent seiner Schüsse in Tore. Dies unterstrich seine hohe Effizienz vor dem gegnerischen Kasten.

Der Belgier Leandro Trossard beendete das Turnier mit 2 Toren und 2 Vorlagen. Er verzeichnete mit 17 die meisten herausgespielten Torchancen während des Turniers.

Messi, Mbappé und Haaland — im Sturm

Die Angriffsreihe des Opta-Teams besteht aus den drei bekanntesten und effektivsten Spielern des Turniers.

Lionel Messi belegte mit 8 Toren den zweiten Platz in der Torschützenliste. Der Kapitän Argentiniens war mit 25 herausgespielten Torchancen der Spitzenreiter des Turniers in dieser Kategorie.

Kylian Mbappé erzielte 10 Tore und wurde Torschützenkönig der WM 2026. Der französische Stürmer erhöhte seine Gesamtzahl an WM-Toren auf 22 und ist damit der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Das Ergebnis von Erling Haaland zeichnete sich durch seine Effizienz aus. Obwohl der norwegische Stürmer während des gesamten Turniers nur 120 Ballkontakte hatte, erzielte er 7 Tore.

Das WM-Team 2026 nach Opta-Interpretation

Torwart:

- Gregor Kobel — Schweiz.

Verteidiger:

- Pedro Porro — Spanien;

- Pau Cubarsí — Spanien;

- Lisandro Martínez — Argentinien;

- Marc Cucurella — Spanien.

Mittelfeldspieler:

- Rodri — Spanien;

- Jude Bellingham — England;

- Leandro Trossard — Belgien.

Stürmer:

- Lionel Messi — Argentinien;

- Kylian Mbappé — Frankreich;

- Erling Haaland — Norwegen.

Spanien beendete das Turnier als Weltmeister und stellte auch die meisten Spieler im Opta-Team. Das Angriffstrio Messi, Mbappé und Haaland vereinte die herausragendsten individuellen Statistiken der WM 2026.