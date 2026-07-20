Wichtige Änderung an der Kamera des iPhone 18 Pro Max bekannt

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Wichtige Änderung an der Kamera des iPhone 18 Pro Max bekannt

Apple arbeitet weiter an seinen kommenden Flaggschiff-Smartphones. Obwohl die iPhone 17-Serie noch nicht vorgestellt wurde, sind wichtige technische Details zur Kamera des iPhone 18 Pro Max im Internet aufgetaucht. Die wichtigste Neuerung wird voraussichtlich die Einführung einer Technologie mit variabler Blende in der Hauptkamera des Geräts sein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, wurden diese Informationen durch ein Leck interner Dokumente von Tata Electronics durch die Hacker-Gruppe World Leaks enthüllt. Laut Diagnoseprotokollen planen die Apple-Ingenieure, im iPhone 18 Pro Max den Sony IMX905-Sensor zu verwenden. Dieser neue Sensor wird den im iPhone 17 Pro Max erwarteten Sensor ersetzen.

Es ist erwähnenswert, dass die Pixelgröße des neuen Sensors unverändert bei 1,22 µm bleibt. Dies deutet darauf hin, dass Apple sich bei der Verbesserung der Bildqualität primär auf das mechanische System mit variabler Blende konzentriert. Eine solche Technologie ermöglicht eine professionelle Steuerung der Schärfentiefe und Klarheit, indem die Blende bei schlechten Lichtverhältnissen weiter geöffnet und bei viel Licht verengt wird.

Weitere Komponenten des Kamerasystems

Den durchgesickerten Informationen zufolge sind für den Rest des Kamerasystems keine drastischen Änderungen vorgesehen. Das Gerät wird eine Reihe von High-Tech-Lösungen beibehalten, die von seinen Vorgängern übernommen wurden. Insbesondere soll das Smartphone mit den folgenden Sensoren ausgestattet sein:

  • Teleobjektiv basierend auf dem Sony IMX973-Sensor;
  • Ultraweitwinkelkamera mit dem Sony IMX972-Sensor;
  • LiDAR-Scanner auf Basis des Sony IMX591;
  • Frontkamera mit dem Sony IMX914-Sensor.
Zudem wird das dreiachsige optische Stabilisierungssystem im Teleobjektiv beibehalten, um die Bildstabilität zu gewährleisten. Dies dient dazu, Bildverwacklungen bei Aufnahmen von weit entfernten Objekten zu minimieren.

Die Technologie mit variabler Blende ist auf dem Smartphone-Markt nicht völlig neu, aber es wird erwartet, dass Apple dieses System an sein Ökosystem anpasst und es mit Software- und AI-Funktionen kombiniert. Dies könnte iPhone-Nutzern neue Horizonte bei Porträtaufnahmen und Nachtaufnahmen eröffnen.

Bisher hat Apple diese Informationen nicht offiziell kommentiert. Die Vermutungen einflussreicher Insider und die durchgesickerten Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass das iPhone 18 Pro Max eines der leistungsstärksten Geräte auf dem Markt in Bezug auf die Kamerafunktionen werden wird. Die offizielle Vorstellung dieses Flaggschiffs wird für den Herbst 2026 erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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