Elon Musks Grok KI sagte den Fußball-Weltmeister präzise voraus

·43·Technologie
Elon Musks Grok KI sagte den Fußball-Weltmeister präzise voraus

Das Grok KI-System von Elon Musk hat seine hochpräzisen analytischen Fähigkeiten bei einem der größten Ereignisse der Sportwelt unter Beweis gestellt. In einem von X-Nutzern hervorgehobenen Fall hat der Chatbot den Sieger der nächsten Fußballmeisterschaft lange vor Turnierbeginn korrekt vorhergesagt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Nutzer unter dem Pseudonym X Freeze veröffentlichte die von Grok bereitgestellten Daten. Demnach hatte die KI den Sieg der spanischen Nationalmannschaft bereits Monate im Voraus vorhergesagt. Elon Musk bestätigte dieses Ergebnis selbst und betonte, dass Grok anderen Systemen bei komplexen Prognosen überlegen sei.

Wie wurde die Analyse durchgeführt?

Laut Ixbt.com verließ sich Grok bei dieser Schlussfolgerung nicht auf eine zufällige Auswahl. Bereits im April analysierte das System eine riesige Datenmenge, darunter Wettquoten, Prognosemarktdaten und Berechnungen anderer Supercomputer.

Basierend auf der Gesamtheit dieser unabhängigen Quellen bewertete Grok die Chancen der spanischen Nationalmannschaft als am höchsten. Letztendlich stieg Spanien tatsächlich auf das Siegertreppchen und bewies damit erneut die Fähigkeiten der KI bei der Bewertung von Sportstrategien.

Experten sind der Meinung, dass Grok hier nicht die Fähigkeit bewiesen hat, in die "Zukunft zu sehen", sondern die Fähigkeit, vorhandene statistische Modelle effektiv zu verarbeiten. Durch die Kombination von Expertenmeinungen und Marktdynamik ermittelte das System das wahrscheinlichste Ergebnis. Es wird erwartet, dass solche Technologien in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Modellierung nicht nur von Sport-, sondern auch von Wirtschafts- und Politikprozessen spielen werden.

In einer Zeit, in der das Interesse an KI-Fähigkeiten auch in Usbekistan wächst, dient die Genauigkeit großer Modelle wie Grok als interessantes Fallbeispiel für lokale Analysten und Technologie-Enthusiasten. Grok, das derzeit mit ChatGPT von OpenAI und Gemini von Google konkurriert, hat laut Musk einen großen Vorteil bei der Arbeit mit Echtzeitdaten.

GrokElon MuskKünstliche IntelligenzFußballSpanien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Innovation in der Weltraumtechnik: Roskosmos präsentiert riesige 12-Meter-AntenneInnovation in der Weltraumtechnik: Roskosmos präsentiert riesige 12-Meter-AntenneHeute, 13:54Hisense A10: Einzigartiges Dual-Screen-Smartphone mit Android 16 vorgestelltHisense A10: Einzigartiges Dual-Screen-Smartphone mit Android 16 vorgestelltHeute, 12:30Xiaomi ändert seine Strategie: Es wird kein Ultra-Modell in der Xiaomi 18-Serie gebenXiaomi ändert seine Strategie: Es wird kein Ultra-Modell in der Xiaomi 18-Serie gebenHeute, 11:59Xiaomis neues Smartphone Mix Fold 5 erinnert an das Design des iPhone UltraXiaomis neues Smartphone Mix Fold 5 erinnert an das Design des iPhone UltraHeute, 11:27Wichtige Änderung an der Kamera des iPhone 18 Pro Max bekanntWichtige Änderung an der Kamera des iPhone 18 Pro Max bekanntHeute, 09:51Meta patentiert KI zur Erkennung von Benutzeremotionen durch die StimmeMeta patentiert KI zur Erkennung von Benutzeremotionen durch die StimmeHeute, 05:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor