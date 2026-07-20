Das Grok KI-System von Elon Musk hat seine hochpräzisen analytischen Fähigkeiten bei einem der größten Ereignisse der Sportwelt unter Beweis gestellt. In einem von X-Nutzern hervorgehobenen Fall hat der Chatbot den Sieger der nächsten Fußballmeisterschaft lange vor Turnierbeginn korrekt vorhergesagt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Nutzer unter dem Pseudonym X Freeze veröffentlichte die von Grok bereitgestellten Daten. Demnach hatte die KI den Sieg der spanischen Nationalmannschaft bereits Monate im Voraus vorhergesagt. Elon Musk bestätigte dieses Ergebnis selbst und betonte, dass Grok anderen Systemen bei komplexen Prognosen überlegen sei.

Wie wurde die Analyse durchgeführt?

Laut Ixbt.com verließ sich Grok bei dieser Schlussfolgerung nicht auf eine zufällige Auswahl. Bereits im April analysierte das System eine riesige Datenmenge, darunter Wettquoten, Prognosemarktdaten und Berechnungen anderer Supercomputer.

Basierend auf der Gesamtheit dieser unabhängigen Quellen bewertete Grok die Chancen der spanischen Nationalmannschaft als am höchsten. Letztendlich stieg Spanien tatsächlich auf das Siegertreppchen und bewies damit erneut die Fähigkeiten der KI bei der Bewertung von Sportstrategien.

Experten sind der Meinung, dass Grok hier nicht die Fähigkeit bewiesen hat, in die "Zukunft zu sehen", sondern die Fähigkeit, vorhandene statistische Modelle effektiv zu verarbeiten. Durch die Kombination von Expertenmeinungen und Marktdynamik ermittelte das System das wahrscheinlichste Ergebnis. Es wird erwartet, dass solche Technologien in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Modellierung nicht nur von Sport-, sondern auch von Wirtschafts- und Politikprozessen spielen werden.

In einer Zeit, in der das Interesse an KI-Fähigkeiten auch in Usbekistan wächst, dient die Genauigkeit großer Modelle wie Grok als interessantes Fallbeispiel für lokale Analysten und Technologie-Enthusiasten. Grok, das derzeit mit ChatGPT von OpenAI und Gemini von Google konkurriert, hat laut Musk einen großen Vorteil bei der Arbeit mit Echtzeitdaten.