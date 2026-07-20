Vivo X300e vorgestellt: 7200 mAh Akku und Zeiss-Kamera

Das chinesische Unternehmen Vivo hat offiziell sein neues Flaggschiff-Gerät, das Vivo X300e, vorgestellt. Dieses Smartphone sorgt in der Technologiewelt für großes Aufsehen aufgrund seines eleganten Designs und seines außergewöhnlich leistungsstarken Akkus. Das in Zusammenarbeit mit der Marke Zeiss entwickelte Gerät beansprucht die Führungsposition nicht nur bei der Akkulaufzeit, sondern auch bei den fotografischen Möglichkeiten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat das Unternehmen bereits den Vorbestellungsprozess für das neue Modell gestartet. Der offizielle Verkaufsstart des Geräts ist für den 27. Juli dieses Jahres geplant. Obwohl der Hersteller noch nicht alle technischen Details vollständig offengelegt hat, konnten renommierte Insider bereits die wichtigsten Spezifikationen des Smartphones enthüllen.

Technische Möglichkeiten und Display

Das Vivo X300e wird voraussichtlich mit einem 6,59-Zoll flachen OLED-Display ausgestattet sein. Der Bildschirm unterstützt eine 1,5K-Auflösung, was den Nutzern ein hochwertiges und lebendiges visuelles Erlebnis bietet. Für die Leistung des Smartphones soll der neueste Snapdragon 8 Gen 5 Chipsatz sorgen, was es zu einem der leistungsstärksten Geräte auf dem Markt macht.

Der überraschendste Aspekt des Geräts ist sein Energiesystem. Den Ingenieuren ist es gelungen, einen riesigen 7200 mAh Akku in einem nur 7,99 mm dünnen Gehäuse unterzubringen. Dieser Wert ist eines der Rekordergebnisse unter modernen Flaggschiffen. Das Smartphone unterstützt zudem eine 90W Schnellladetechnologie.

Zeiss-Optik und Design

Beim Kamerasystem bleibt Vivo der Tradition treu und arbeitet mit Zeiss-Experten zusammen. Der Hauptkamerablock wird voraussichtlich folgende Module enthalten:

50 MP Hauptsensor;

8 MP Ultra-Weitwinkel-Modul;

50 MP Periskop-Modul basierend auf Sony IMX8.

Für Selfie-Liebhaber ist eine 50 MP Frontkamera vorgesehen. Das Äußere des Smartphones zeichnet sich durch einen Metallrahmen und einen quadratischen Kamerablock aus. Das Gewicht des Geräts beträgt etwa 203 Gramm, was angesichts des großen Akkus ein sehr akzeptabler Wert ist.

Auf dem Smartphone-Markt ist die Marke Vivo für ihre hochwertigen Kameras und robusten Gehäuse bekannt. Das neue Vivo X300e Modell könnte genau das Richtige für Nutzer sein, die ihr Telefon den ganzen Tag aktiv nutzen und nicht ständig die Möglichkeit zum Aufladen haben. Bisher wurden noch keine offiziellen Informationen zum globalen Verkaufsstart und zum genauen Preis des Geräts bekannt gegeben.