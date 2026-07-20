Luftfahrt-Revolution: CFM testet Triebwerk, das den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen um 20 Prozent senkt

In der Luftfahrtindustrie steht ein grundlegender Wandel in Bezug auf Treibstoffeffizienz und Umweltfreundlichkeit bevor. CFM International, ein Joint Venture von GE Aerospace und Safran Aircraft Engines, hat im Rahmen seines RISE-Programms (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) der nächsten Generation mit der Erprobung eines Triebwerks in Originalgröße begonnen, das auf der Open Fan-Technologie basiert. Diese innovative Entwicklung wird dazu beitragen, den Treibstoffverbrauch moderner Flugzeuge erheblich zu senken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Die wichtigste Neuerung des Projekts ist der Open Fan, also eine Konstruktion mit offenem Fan. Im Gegensatz zu herkömmlichen Triebwerken verzichtet dieses System auf ein äußeres Gehäuse. Dies ermöglicht eine deutliche Vergrößerung des Fan-Durchmessers, ohne das Gesamtgewicht des Triebwerks zu erhöhen. Laut Ixbt.com bewegt ein größerer Fan mehr Luft und erzeugt bei geringerer Beschleunigung einen höheren Schub, was die Effizienz drastisch steigert.

Wirtschaftlichkeit und ökologische Effizienz

Nach Berechnungen von CFM kann dieses Konzept den Treibstoffverbrauch im Vergleich zu den derzeit fortschrittlichsten Triebwerken um mehr als 20 Prozent senken. Dies senkt nicht nur die Kosten für Fluggesellschaften, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre im gleichen Maße. In einer Zeit, in der das Streben nach einer grünen Wirtschaft und CO2-Neutralität weltweit zunimmt, ist diese Technologie für die Zukunft der Luftfahrt von entscheidender Bedeutung.

In der aktuellen Phase testen Ingenieure die Elemente des Open Fan-Systems in Originalgröße unter Bedingungen, die realen Flugverhältnissen nahekommen. Im Rahmen der Tests werden Extremsituationen wie Vogelschlag, Vereisung sowie das Eindringen von Staub und Fremdkörpern simuliert. Diese Prozesse zeigen, inwieweit die Konstruktion den internationalen Anforderungen an die Flugsicherheit entspricht.

Ein Schritt in die Zukunft

Das RISE-Programm wurde 2021 vorgestellt und derzeit arbeiten mehr als 2.000 Ingenieure daran. Die Untersuchungen, die auf einem speziellen 8-Meter-Teststand in Villaroche, Frankreich, durchgeführt werden, liefern bereits positive Ergebnisse. So hat beispielsweise die Hochgeschwindigkeits-Niederdruckturbine, die Teil des Systems ist, bereits über 1.000 Stunden erfolgreich Betrieb absolviert.

Die Hauptvorteile der neuen Technologie sind:

Senkung des Treibstoffverbrauchs um mehr als 20 Prozent;

Reduzierung der CO2-Emissionen in die Atmosphäre;

Optimierung des Konstruktionsgewichts;

Hohe Effizienz für Schmalrumpfflugzeuge.

Den Plänen des Unternehmens zufolge sollen diese Triebwerke der neuen Generation ab Mitte der 2030er Jahre in Verkehrsflugzeuge eingebaut werden. Dies wird es Regionen, in denen sich Langstrecken- und Transitflüge entwickeln, ermöglichen, die Flugkosten in Zukunft zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren.