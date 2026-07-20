Apple trifft unerwartete Entscheidung: Projekt für die leistungsstärksten Extreme-Prozessoren eingestellt

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Apple trifft unerwartete Entscheidung: Projekt für die leistungsstärksten Extreme-Prozessoren eingestellt

Apple hat beschlossen, die Projekte für seine leistungsstärksten Prozessoren – M2 Extreme und M3 Extreme – vollständig einzustellen. Diese Chips sollten in der Prozessorhierarchie des Unternehmens über den aktuellen Ultra-Modellen angesiedelt sein und beispiellose Leistung für professionelle Workstations bieten. Der Technologiegigant hat diese Projekte jedoch unerwartet vor der Markteinführung gestoppt. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Informationen des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman sollten die Prozessoren der Extreme-Serie doppelt so viele Rechen- und Grafikkerne wie die Ultra-Modelle besitzen. Dies hätte Apple-Chips zu einer der leistungsstärksten Lösungen weltweit gemacht und sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Profis in den Bereichen Videobearbeitung, 3D-Modellierung und AI gemacht.

Wirtschaftliche Ineffizienz und hohe Kosten

Als einer der Hauptgründe für die Einstellung des Projekts werden die übermäßig hohen Produktionskosten genannt. Die Entwicklung von Chips mit einer solch komplexen Architektur war für Apple wirtschaftlich nicht vertretbar. Zudem beeinflusste die geringe Nachfrage nach Mac Pro-Computern, für die diese Prozessoren vorgesehen waren, die Strategie des Unternehmens.

Experten gehen davon aus, dass der Preis für Computer mit Extreme-Chips extrem hoch ausgefallen wäre. Dies hätte den Kundenkreis selbst unter professionellen Anwendern stark eingeschränkt. Infolgedessen entschied sich Apple, Ressourcen auf die populäreren und gefragteren MacBook- und iMac-Linien zu konzentrieren.

Das Ende der Mac Pro-Ära

Eine der aufsehenerregendsten Nachrichten ist, dass Apple nicht nur auf die Extreme-Chips verzichtet, sondern auch plant, die Produktion von Mac Pro-Computern im Jahr 2026 vollständig einzustellen. Dies könnte das Ende einer fast 20-jährigen Geschichte professioneller Systemeinheiten bedeuten. Das Unternehmen möchte sich auf kompaktere, aber dennoch leistungsstarke Geräte wie den Mac Studio konzentrieren.

Diese Nachricht ist auch für professionelle Anwender auf dem Markt in Usbekistan von Bedeutung. Derzeit werden Mac Pro-Modelle dort von einer kleinen Anzahl von Studios und großen Medienunternehmen genutzt. Die Einstellung der Extreme-Chips bedeutet, dass die M2 Ultra- und M3 Ultra-Modelle ihre Marktposition beibehalten werden. Es wird erwartet, dass Apple seine höchste Leistungsfähigkeit in Zukunft innerhalb der Studio-Serie weiterentwickeln wird.

AppleProzessorMac ProTechnologieM3 Extreme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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