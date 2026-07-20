SpaceX-Raketenteil wird am 5. August auf dem Mond erwartet

·36·Technologie
SpaceX-Raketenteil wird am 5. August auf dem Mond erwartet

Ein Teil einer Falcon 9-Rakete von SpaceX, gegründet von Elon Musk, bewegt sich auf einer unerwarteten Flugbahn und könnte am 5. August dieses Jahres auf die Mondoberfläche aufschlagen. NASA-Experten beobachten dieses Ereignis genau, da es sich um einen weiteren ernsten Vorfall im Zusammenhang mit Weltraummüll handelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es geht um die Oberstufe der Rakete, die nach dem Start von zwei Mondlandegeräten im Januar 2025 im Weltraum zurückblieb. Ursprünglich war eine Kollision dieses Teils mit dem Mond nicht geplant, doch durch Gravitationskräfte änderte sich seine Flugbahn. Laut ixbt.com wurde dieser Umstand zuerst von dem Astronomen Bill Gray, dem Entwickler eines Programms zur Beobachtung von Weltraumobjekten, identifiziert.

Aktuellen Berechnungen zufolge bewegt sich dieses etwa 4 Tonnen schwere Metallstück mit einer Geschwindigkeit von über 2 Kilometern pro Sekunde. Astronomen hatten zuvor vermutet, dass die Kollision im März stattfinden würde, doch aktualisierte Daten deuten auf den 5. August hin.

Wissenschaftliche Beobachtungen und Erwartungen

Experten des Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) der NASA hielten eine Sondersitzung ab, um dieses Ereignis zu diskutieren. Wissenschaftler glauben, dass dieses Ereignis, obwohl es zufällig ist, eine einzigartige Gelegenheit bieten könnte, Veränderungen der Mondoberfläche zu untersuchen. Der Mond ist von Natur aus ständig Meteoriteneinschlägen ausgesetzt.

Es wird vermutet, dass das Raketenteil in einem Randgebiet der von der Erde aus sichtbaren Seite des Mondes einschlagen wird. Sollte durch den Aufprall eine riesige, von Sonnenlicht beleuchtete Staubwolke aufgewirbelt werden, könnte diese sogar mit leistungsstarken Teleskopen von der Erde aus sichtbar sein. William Cooke, Leiter des Meteoroid Environment Office der NASA, ist jedoch skeptisch und betont, dass eine visuelle Beobachtung des Aufpralls äußerst schwierig sein wird.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Ereignis keine Gefahr für die Erde oder ihre Bewohner darstellt. Solche Vorfälle im Weltraum verdeutlichen lediglich, dass das Problem des Weltraummülls immer dringlicher wird. Bereits vor vier Jahren registrierte der Lunar Reconnaissance Orbiter einen neuen Krater auf dem Mond, der durch den Einschlag von unbekanntem Weltraummüll entstanden war.

Bisher hat SpaceX keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben. Normalerweise werden gezielte Einschläge (Impaktoren) auf dem Mond zu wissenschaftlichen Zwecken durchgeführt, doch der Absturz des Falcon 9-Teils ist ein unkontrollierter und ungeplanter Prozess.

SpaceXNASAMondFalcon 9Weltraum
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erdumlaufbahn könnte Saturn-ähnliche Ringe erhalten: Wissenschaftler besorgtErdumlaufbahn könnte Saturn-ähnliche Ringe erhalten: Wissenschaftler besorgtHeute, 16:58Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-SmartphonesHonor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-SmartphonesHeute, 16:20Apple trifft unerwartete Entscheidung: Projekt für die leistungsstärksten Extreme-Prozessoren eingestelltApple trifft unerwartete Entscheidung: Projekt für die leistungsstärksten Extreme-Prozessoren eingestelltHeute, 15:24Luftfahrt-Revolution: CFM testet Triebwerk, das den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen um 20 Prozent senktLuftfahrt-Revolution: CFM testet Triebwerk, das den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen um 20 Prozent senktHeute, 14:55Vivo X300e vorgestellt: 7200 mAh Akku und Zeiss-KameraVivo X300e vorgestellt: 7200 mAh Akku und Zeiss-KameraHeute, 14:20Innovation in der Weltraumtechnik: Roskosmos präsentiert riesige 12-Meter-AntenneInnovation in der Weltraumtechnik: Roskosmos präsentiert riesige 12-Meter-AntenneHeute, 13:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor