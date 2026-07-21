NVIDIA stellt Technologie zur Erkennung von KI-generierten Videos vor

Mit der Entwicklung von KI-Technologien wird es im Internet immer schwieriger, echte Videos von Fälschungen (Deepfakes) zu unterscheiden. Der weltweit führende Technologiegigant NVIDIA hat sein neues Tool Synthetic Video Detector angekündigt, um dieses Problem zu bekämpfen. Diese Entwicklung ermöglicht es, in Sekundenbruchteilen festzustellen, ob Videos mithilfe von KI erstellt wurden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Tool ist Teil der NVIDIA NIM Microservices-Plattform geworden. Es ist in erster Linie für große Redaktionen, Medienorganisationen und Nachrichtenagenturen konzipiert. Angesichts der Tatsache, dass Informationssicherheit und der Kampf gegen Fake News heute immer relevanter werden, spielen solche Technologien zweifellos eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Authentizität von Inhalten.

Schnelle Analyse und hohe Genauigkeit

Das System Synthetic Video Detector analysiert Videos Bild für Bild und berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Produkt generativer KI handelt. Laut NVIDIA-Daten dauert die Verarbeitung eines Full HD-Videos auf NVIDIA RTX-Grafikkarten nur 22 Millisekunden und auf NVIDIA L40-Beschleunigern etwa 30 Millisekunden. Dies ist ein nahezu augenblicklicher Prozess.

Die Effektivität der Technologie variiert je nach Videoqualität. Laut den von der Firma veröffentlichten Statistiken sind die Genauigkeitsraten wie folgt:

Für unkomprimierte (Original-)Videos — 92 Prozent;

Für zu 15 Prozent komprimierte Videos — 87 Prozent;

Für zu 50 Prozent komprimierte (qualitätsreduzierte) Videos — 82 Prozent.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Tool bereits führende Positionen in unabhängigen AI GVD Bench-Tests eingenommen hat. Dies deutet darauf hin, dass es deutlich zuverlässiger ist als andere Analoga auf dem Markt.

Globale Verfügbarkeit

NVIDIA ist eine Partnerschaft mit Wowza eingegangen, um diese Technologie weit zu verbreiten. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird der Detektor in die Videostreaming-Plattform integriert. Dadurch erhalten Nutzer in 170 Ländern weltweit Zugang zu diesem Dienst.

Obwohl das System mit hoher Genauigkeit arbeitet, betonen NVIDIA-Experten, dass dieses Tool herkömmliche Überprüfungsmethoden nicht vollständig ersetzt. Der Synthetic Video Detector fungiert eher als zusätzliche Schutzschicht. Es wird empfohlen, als verdächtig eingestuftes Material von Redakteuren erneut prüfen zu lassen oder die Veröffentlichung vorübergehend auszusetzen.

Dieser Schritt zeigt, dass NVIDIA nicht nur bei Hardware, sondern auch im Bereich der KI-Sicherheit nach Führung strebt. In Zukunft wird erwartet, dass solche Tools auch in sozialen Netzwerken und Videohosting-Plattformen implementiert werden, was dazu beitragen wird, einen verlässlichen Informationsfluss in der digitalen Welt zu gewährleisten.