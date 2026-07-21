Satellitenmodem der neuen Generation in Russland getestet: Neue Möglichkeiten für IoT

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Satellitenmodem der neuen Generation in Russland getestet: Neue Möglichkeiten für IoT

Das Satellitensystem Gonets, Teil der russischen Staatskorporation Roskosmos, hat in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen STEKKOM erfolgreich ein kompaktes Modem der neuen Generation getestet. Dieses Gerät namens AT-Gonets (URM-D2) ist primär für Internet-of-Things-Technologien (IoT) konzipiert und ermöglicht die Datenübertragung in Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung. Dies berichtet Ixbt.com .

Während der in Moskau durchgeführten Tests überprüften Experten die Funktionsfähigkeit des Modems unter extremen Bedingungen. Insbesondere wurde das Gerät mehrfach von der Stromversorgung getrennt und wieder eingeschaltet. Jedes Mal stellte das System seinen Betrieb fehlerfrei wieder her, und alle übertragenen Daten blieben vollständig erhalten. Eine solche Stabilität ist ein entscheidender Indikator für Fern- und autonome Überwachungssysteme.

Vertreter von Roskosmos gaben an, dass das neue Modem ohne einen einzigen Ausfall funktionierte. Während der Tests wurden erfolgreich Daten unterschiedlicher Größe von 10 Byte bis 20 KB übertragen. Einer der Hauptvorteile des Geräts ist seine Größe: Das AT-Gonets ist fast sechsmal kompakter als Modems der vorherigen Generation.

Bedeutung für Industrie und Verkehr

Dank seiner geringen Größe ist der Einbau dieses Modems in Fahrzeuge, Industrieanlagen und verschiedene autonome Steuerungssysteme deutlich einfacher geworden. Diese Technologie könnte besonders für Industrieanlagen in weitläufigen Regionen wie Zentralasien, einschließlich Wüsten- und Berggebieten, von Bedeutung sein.

Das neue Gerät soll im Schienen- und Straßenverkehr, auf Seeschiffen sowie in abgelegenen Öl- und Gasfeldern eingesetzt werden. Es wird auch automatischen Wetterstationen und anderen Einrichtungen dienen, die eine zuverlässige Satellitenkommunikation erfordern. Laut ixbt.com besteht die nächste Phase des Projekts darin, die Serienproduktion der Modems aufzunehmen.

Die Entwickler streben an, die Linie der für verschiedene Szenarien konzipierten Satellitenterminals in Zukunft weiter auszubauen. Dies schafft die Grundlage für den kontinuierlichen Betrieb von IoT-Geräten auf globaler Ebene, selbst an den entlegensten Orten. Die Entwicklung dieser Technologie wird voraussichtlich eine neue Ära in der Logistik und bei Ressourcenmanagementsystemen einläuten.

RoskosmosTechnologieIoTSatellitModem
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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