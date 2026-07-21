Gritt sammelt 34 Millionen Dollar für intelligente Roboter zur Installation von Solarmodulen

Während sich der weltweite Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigt, wird der Arbeitskräftemangel beim Bau von Solarkraftwerken zu einem der Hauptprobleme. Das von Experten der Carnegie Mellon University gegründete Startup Gritt bietet eine innovative Lösung für dieses Problem. Das Unternehmen gab bekannt, insgesamt 34 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt zu haben, um ein KI-System zu entwickeln, das in komplexen Außenumgebungen arbeiten kann. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch hat Gritt den Stealth-Modus verlassen und 26 Millionen Dollar in einer von Obvious Ventures geleiteten Series-A-Finanzierungsrunde eingesammelt. Zusammen mit früheren Investitionen ist der Gesamtwert des Projekts deutlich gestiegen. Das Hauptziel des Startups ist die Schaffung robotischer Systeme, die in der unregelmäßigen und wechselhaften Umgebung von Baustellen mit menschlicher Präzision arbeiten können.

Die Kombination aus fertiger Hardware und KI

Im Gegensatz zu anderen Robotikunternehmen baut Gritt seine Hardware nicht von Grund auf neu. Stattdessen nutzt das Unternehmen fertige Roboterarme von Marken wie Kawasaki und gemietete Speziallader. Der Fokus liegt auf den KI-Modellen, die diese Maschinen steuern und ihnen die Fähigkeit verleihen, zu „sehen“ und Entscheidungen zu treffen.

Derzeit übernimmt das System das Entladen von Solarmodulen, den Transport zu den Metallstrukturen und die millimetergenaue Platzierung. Dieser Prozess erleichtert die schwere und gefährliche Arbeit der Arbeiter. Berichten zufolge kann ein typisches Team von 8 Personen 800 Module pro Tag installieren, während das Gritt-System diese Zahl auf 3.000 bis 4.000 steigern kann.

In einer Zeit, in der der Bau großer Photovoltaik-Kraftwerke zunimmt, ermöglichen solche Technologien eine erhebliche Verkürzung der Bauzeiten. Gritt-Gründer Puneet Puri betont, dass eine allgemeine Intelligenz, die sich an chaotische Außenbedingungen anpassen kann, für einen schnelleren Infrastrukturausbau unerlässlich ist.

Zukunftspläne und Wettbewerb

Das Unternehmen hat bereits Verträge mit drei der 10 größten Energiebauunternehmen in den USA unterzeichnet. In den nächsten 18 Monaten ist die Installation von 2,8 GW an Solarkapazität mit Gritt-Systemen geplant. Innerhalb der nächsten sechs Monate will das Unternehmen seine Flotte auf 48 Einheiten erweitern.

Obwohl es Wettbewerber wie Built Robotics oder Trinabot auf dem Markt gibt, ermöglicht die Strategie des Startups, auf fertige Hardware zu setzen, eine schnellere und kostengünstigere Skalierung. Branchenexperten heben besonders folgende Vorteile hervor:

Verringerung des Risikos von Arbeitsunfällen (das Heben schwerer Module übernimmt der Roboter);

Steigerung der Baueffizienz in abgelegenen Gebieten, die für Menschen schwer zugänglich sind;

Hochpräzise Montagearbeiten durch den Einsatz von KI und Computer Vision.

Das Gritt-Team plant, in Zukunft über Solarenergie hinauszugehen und seine Technologie auch auf andere Arten von Infrastrukturprojekten anzuwenden. Dies wird als neue Phase der KI-Revolution in der Schwerindustrie und im Bausektor erwartet.