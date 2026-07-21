Skyworth Smart-TV hat viermal weniger Speicher als angegeben

Ein chinesischer Verbraucher stellte fest, dass die angegebene Speicherkapazität eines von Skyworth hergestellten Smart-TVs erheblich von der tatsächlichen Kapazität abweicht. Dieser Vorfall, der auf dem Markt für Haushaltsgeräte für Aufsehen gesorgt hat, wirft nicht nur Fragen zu technischen Fehlern auf, sondern auch zur Verantwortung zwischen Hersteller und Händler. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Einwohner von Yancheng kaufte im September 2023 über die Plattform Suning.com einen 65-Zoll-Skyworth-Fernseher für 530 Dollar. In den Produktdaten war ein interner Speicher von 32 GB angegeben. Nach einiger Zeit traten jedoch unerwartete Probleme bei der Nutzung des Geräts auf.

Wie wurde der Fehler entdeckt?

Im Mai dieses Jahres begann das TV-System ständig, über zu wenig Speicherplatz zu berichten. Als der Benutzer die Geräteeinstellungen überprüfte, war er schockiert festzustellen, dass der interne Flash-Speicher nur 8 GB betrug und nicht die beworbenen 32 GB. Dieser Wert ist genau viermal niedriger als die vom Hersteller versprochene Kapazität.

Bezüglich dieses Vorfalls wandte sich der Käufer sofort an den Suning.com-Store und den Skyworth-Kundendienst. Die Parteien versuchen jedoch, die Schuld auf den jeweils anderen zu schieben. Skyworth-Vertreter behaupten, dass dieses Modell offiziell nur in 16-GB- und 32-GB-Versionen veröffentlicht wurde und eine 8-GB-Modifikation überhaupt nicht existiert.

Rechtliche Konsequenzen und Entschädigung

Der Händler Suning.com entzieht sich der Verantwortung und empfiehlt, das Problem direkt mit dem Hersteller zu klären. Infolgedessen sah sich die Frau, die sich betrogen fühlte, gezwungen, bei der örtlichen Marktaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen. Sie fordert nicht nur die Rückerstattung des Kaufpreises für den Fernseher, sondern auch eine Entschädigung in dreifacher Höhe des Kaufpreises gemäß dem Gesetz.

Derzeit untersucht die Regulierungsbehörde den Fall und sammelt Beweise. Laut ixbt.com könnte dies, sollte die Schuld des Herstellers oder Händlers bewiesen werden, den Ruf der Marke ernsthaft schädigen. Die Situation um diese Marke, die auch auf dem Markt in Usbekistan weit verbreitet ist, mahnt Smart-TV-Nutzer dazu, auf die tatsächlichen technischen Parameter ihrer Geräte zu achten.