Leistung der Plattform Rutube zeigt deutliches Wachstum

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Leistung der Plattform Rutube zeigt deutliches Wachstum

Rutube, eine der größten Video-Hosting-Plattformen Russlands, verzeichnete zum Abschluss des ersten Halbjahres 2026 Rekordergebnisse bei der Nutzeraktivität und dem Medienkonsum. Die Plattform konnte nicht nur die Anzahl der Nutzer steigern, sondern auch die Verweildauer auf dem Dienst deutlich verlängern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut den Daten des Pressedienstes für digitale Assets der Gazprom-Media Holding erreichte die Anzahl der Videoaufrufe in den Monaten Januar bis Juni dieses Jahres 29 Milliarden. Dieser Wert liegt 10,4 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums. Dieses Wachstum belegt die Erweiterung der technischen Kapazitäten der Plattform und die Schaffung einer nutzerfreundlichen Umgebung.

Nutzeraktivität und neue Anwender

Statistische Daten zeigen, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer (DAU), die die Plattform besuchen, um 18 Prozent auf 20,4 Millionen gestiegen ist. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) um 5 Prozent auf 82,3 Millionen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Rutube wichtige Schritte zur Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit unternimmt.

Auch die Zeit, die Nutzer auf der Plattform verbringen, zeigt eine positive Dynamik. Im Durchschnitt verbringt eine Person täglich 63 Minuten auf dem Dienst, was 10 Prozent mehr als im Vorjahr entspricht. Dies ist auf die verbesserte Content-Qualität und die präzisere Arbeitsweise der Empfehlungsalgorithmen zurückzuführen.

Ausbau von Inhalten und der Creator-Community

Die Anzahl der Kanäle auf der Plattform wächst ebenfalls rasant. Im Berichtszeitraum stieg die Anzahl der Kanäle um 19 Prozent auf insgesamt 5 Millionen. Die Verwaltung von Rutube führt diesen Erfolg auf folgende Faktoren zurück:

  • Deutliche Erweiterung der Inhaltsbibliothek;
  • Programme zur Unterstützung und Entwicklung der Creator-Community;
  • Verbesserung der Benutzeroberfläche und der technischen Möglichkeiten für Nutzer;
  • Einführung neuer Tools für Werbetreibende und Content-Ersteller.
Auch für Nutzer in Usbekistan kann die Plattform Rutube als zusätzliche Inhaltsquelle dienen, insbesondere angesichts der hohen Nachfrage nach russischsprachigen Bildungs- und Unterhaltungsmaterialien; die Entwicklung der Plattform weckt auch Interesse auf dem regionalen digitalen Markt.

Experten gehen davon aus, dass Rutube seine technologische Basis auch in Zukunft weiter stärken wird. Dies ermöglicht es, nicht nur für Zuschauer, sondern auch für professionelle Videoblogger eine Alternative zu globalen Giganten wie YouTube zu schaffen. In den nächsten Entwicklungsphasen der Plattform wird die Einführung von AI-basierten Diensten und interaktiven Funktionen erwartet.

RutubeTechnologieVideo-HostingStatistikDigitale Medien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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