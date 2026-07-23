RuStore Nutzerzahlen steigen rasant: 3 Milliarden Downloads in sechs Monaten

RuStore, der größte App-Store für Android-Geräte in Russland, verzeichnete für das erste Halbjahr 2026 Rekordzahlen. Laut Plattformdaten überstieg die Anzahl der von Nutzern getätigten Downloads innerhalb von sechs Monaten die Marke von 3 Milliarden. Dieser Meilenstein unterstreicht die führende Position der Plattform unter den alternativen Diensten in der Region. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Analysen zeigen, dass Dienstprogramme und Services für tägliche Aufgaben bei den Nutzern am beliebtesten bleiben – 22 Prozent aller Installationen entfallen auf diese Kategorie. Auch Finanz-Apps (17 Prozent) und Online-Shopping-Dienste (10 Prozent) gehören zu den Top 3. Dieser Trend bestätigt, dass die Grundbedürfnisse der Nutzer über mobile Plattformen abgedeckt werden.

Die meistgeladenen Apps und Spiele

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, führen Bank- und Handelsplattformen die Liste der meistgeladenen Programme an. Insbesondere die folgenden Anwendungen erfreuten sich bei den Nutzern der höchsten Nachfrage:

Sberbank Online;

Max;

Ozon;

Avito;

VKontakte.

Im Bereich der Mobile Games zeigen Nutzer vermehrt Interesse an intellektuellen Genres und Simulatoren. Unter den Spielen sind Puzzles (15 Prozent), Simulatoren (14 Prozent) und Action-Projekte (10 Prozent) beliebt. Zu den am häufigsten installierten Spielen gehören Titel wie Tanks Blitz, Mir Domovyat und Vita Mahjong.

Wachsendes Interesse am VK-Ökosystem

In den letzten Wochen wurde ein deutlicher Anstieg des Nutzerinteresses an VK-Produkten beobachtet. Die Anzahl der Suchanfragen hat sich fast verzehnfacht, während die Installationsrate der Apps VKontakte, Max und VK Video um durchschnittlich 50 Prozent gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Nachfrage nach Inhalten und sozialen Kontakten auf der Plattform ein neues Niveau erreicht hat.

Derzeit bietet RuStore über 110.000 Apps und Spiele von Entwicklern aus 70 Ländern an. Die monatliche Reichweite der Plattform liegt bei etwa 68 Millionen Nutzern. Auch für Nutzer in Usbekistan kann diese Plattform vor dem Hintergrund der Einschränkungen im Google Play Store eine wichtige alternative Quelle darstellen.

Insgesamt spiegelt die Entwicklung von RuStore den Wandel des Marktes für mobile Anwendungen in Russland und den angrenzenden Regionen wider. Einschränkungen auf globalen Plattformen eröffnen neue Chancen für lokale und regionale Dienste, was wiederum die Grundlage für eine Zunahme wettbewerbsfähiger Produkte schafft.