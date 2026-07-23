RuStore Nutzerzahlen steigen rasant: 3 Milliarden Downloads in sechs Monaten

·37·Technologie
RuStore Nutzerzahlen steigen rasant: 3 Milliarden Downloads in sechs Monaten

RuStore, der größte App-Store für Android-Geräte in Russland, verzeichnete für das erste Halbjahr 2026 Rekordzahlen. Laut Plattformdaten überstieg die Anzahl der von Nutzern getätigten Downloads innerhalb von sechs Monaten die Marke von 3 Milliarden. Dieser Meilenstein unterstreicht die führende Position der Plattform unter den alternativen Diensten in der Region. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Analysen zeigen, dass Dienstprogramme und Services für tägliche Aufgaben bei den Nutzern am beliebtesten bleiben – 22 Prozent aller Installationen entfallen auf diese Kategorie. Auch Finanz-Apps (17 Prozent) und Online-Shopping-Dienste (10 Prozent) gehören zu den Top 3. Dieser Trend bestätigt, dass die Grundbedürfnisse der Nutzer über mobile Plattformen abgedeckt werden.

Die meistgeladenen Apps und Spiele

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, führen Bank- und Handelsplattformen die Liste der meistgeladenen Programme an. Insbesondere die folgenden Anwendungen erfreuten sich bei den Nutzern der höchsten Nachfrage:

  • Sberbank Online;
  • Max;
  • Ozon;
  • Avito;
  • VKontakte.
Im Bereich der Mobile Games zeigen Nutzer vermehrt Interesse an intellektuellen Genres und Simulatoren. Unter den Spielen sind Puzzles (15 Prozent), Simulatoren (14 Prozent) und Action-Projekte (10 Prozent) beliebt. Zu den am häufigsten installierten Spielen gehören Titel wie Tanks Blitz, Mir Domovyat und Vita Mahjong.

Wachsendes Interesse am VK-Ökosystem

In den letzten Wochen wurde ein deutlicher Anstieg des Nutzerinteresses an VK-Produkten beobachtet. Die Anzahl der Suchanfragen hat sich fast verzehnfacht, während die Installationsrate der Apps VKontakte, Max und VK Video um durchschnittlich 50 Prozent gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Nachfrage nach Inhalten und sozialen Kontakten auf der Plattform ein neues Niveau erreicht hat.

Derzeit bietet RuStore über 110.000 Apps und Spiele von Entwicklern aus 70 Ländern an. Die monatliche Reichweite der Plattform liegt bei etwa 68 Millionen Nutzern. Auch für Nutzer in Usbekistan kann diese Plattform vor dem Hintergrund der Einschränkungen im Google Play Store eine wichtige alternative Quelle darstellen.

Insgesamt spiegelt die Entwicklung von RuStore den Wandel des Marktes für mobile Anwendungen in Russland und den angrenzenden Regionen wider. Einschränkungen auf globalen Plattformen eröffnen neue Chancen für lokale und regionale Dienste, was wiederum die Grundlage für eine Zunahme wettbewerbsfähiger Produkte schafft.

RuStoreAndroidAppsTechnologieVK
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Unerwarteter Vorfall beim Raumflug: Chinesische Rakete vom Blitz getroffenUnerwarteter Vorfall beim Raumflug: Chinesische Rakete vom Blitz getroffenHeute, 04:51Neuer Gigant in der Welt der künstlichen Intelligenz: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einNeuer Gigant in der Welt der künstlichen Intelligenz: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einHeute, 04:50SpaceX startet Starlink-Satelliten der neuen Generation, stößt jedoch auf ProblemeSpaceX startet Starlink-Satelliten der neuen Generation, stößt jedoch auf ProblemeHeute, 04:28Kanada stellt 40,5 Millionen Dollar für Mikrokernreaktoren in der Arktis bereitKanada stellt 40,5 Millionen Dollar für Mikrokernreaktoren in der Arktis bereitHeute, 03:55Neuer Gigant in der Welt der KI: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einNeuer Gigant in der Welt der KI: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar einHeute, 03:29NM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-PackagingNM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-PackagingHeute, 03:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design