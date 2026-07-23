Real Madrid und Manchester City führen angespannte Gespräche wegen Rodri

Der spanische Verein Real Madrid hat sich mit der Führung von Manchester City in Verbindung gesetzt, um Gerüchte über den Mittelfeldspieler Rodri kategorisch zurückzuweisen. Zuletzt kursierten in den Medien Berichte, dass eine erste Transfervereinbarung zwischen dem Madrider Club und dem spanischen Spieler erzielt worden sei. Diese Informationen stießen bei der Führung der „Königlichen“ auf scharfen Widerspruch, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut einem Bericht der Zeitung AS haben Real Madrid-Verantwortliche die Vertreter von Manchester City angerufen und betont, dass keinerlei persönliche Vertragsbedingungen mit dem Spieler vereinbart wurden. Quellen in Valdebebas bezeichnen die Berichte über einen Wechsel des Ballon d'Or-Gewinners von 2024 nach Madrid als völlig haltlos.

Taktische Inkompatibilität und Trainer-Vision

Die entschlossene Haltung des Vereins hängt nicht nur damit zusammen, den Gerüchten ein Ende zu setzen, sondern auch mit dem aktuellen Spielstil der Mannschaft. Es heißt, dass das neue taktische Schema unter José Mourinho sich von dem auf Kurzpassspiel und Ballbesitz ausgerichteten Fußball unterscheidet, an den Rodri gewöhnt ist. Der Trainer bevorzugt einen Stil, der auf vertikalere und schnellere Angriffe setzt.

Obwohl einige Mitglieder der Real Madrid-Führung Rodri nach seiner glänzenden Leistung bei der Weltmeisterschaft im Team sehen wollten, sind sie derzeit in der Minderheit. Die allgemeine Stimmung innerhalb des Vereins deutet darauf hin, dass der Transfer des Spielers nicht zum aktuellen Projekt passt.

Rodri und die Zukunft von Manchester City

Dennoch gibt es Informationen, dass Rodri selbst eine Rückkehr in die La Liga und einen Wechsel zu Real Madrid anstrebt. Der Spieler hat eine Vertragsverlängerung bei Manchester City abgelehnt, und sein aktueller Vertrag läuft noch ein Jahr. Laut Goal.com ist der englische Verein bereit, Angebote um die 60 Millionen Euro zu prüfen, um den Star im nächsten Jahr nicht ablösefrei zu verlieren.

Manchester City befindet sich ebenfalls in einer neuen Ära. Nach dem Abschied von Pep Guardiola hat Enzo Maresca die Mannschaft übernommen. Zudem wird erwartet, dass Rodri aufgrund einer Rückenoperation den Saisonbeginn 2026-27 verpassen wird. Jeder potenzielle Käufer muss den Genesungsprozess des Spielers berücksichtigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beziehungen zwischen Real Madrid und Manchester City aufgrund dieser Gerüchte etwas angespannt sind. Die Madrilenen wählten den Weg der offenen Kommunikation, um ihren Ruf zu wahren und unbegründeten Berichten ein Ende zu setzen.