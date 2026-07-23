Nitecore stellt neuen 18650-Akku mit USB-C-Anschluss vor

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Nitecore stellt neuen 18650-Akku mit USB-C-Anschluss vor

Nitecore, einer der weltweit führenden Hersteller von tragbaren Stromquellen und Beleuchtungsgeräten, hat sein neues Produkt vorgestellt: den Lithium-Ionen-Akku NL1840R. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist, dass es trotz des traditionellen 18650-Formats direkt über einen integrierten USB Type-C-Anschluss aufgeladen werden kann. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Der neue Akku hat eine Kapazität von 4000 mAh (14,4 Wh) und eine Nennspannung von 3,6 Volt. Laut ixbt.com erspart der USB-C-Anschluss den Nutzern das Mitführen spezieller und teurer Ladegeräte. Der Akku kann nun einfach mit einem Standard-Smartphone-Kabel oder einer Power Bank aufgeladen werden.

Technische Möglichkeiten und Designmerkmale

Am Gehäuse des Nitecore NL1840R-Akkus befindet sich eine spezielle Leuchtanzeige. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot, und sobald der Vorgang abgeschlossen ist und die Energie vollständig wiederhergestellt wurde, wechselt sie auf Grün. Dies bietet dem Benutzer großen Komfort bei der Überwachung des Ladevorgangs.

Es ist erwähnenswert, dass der USB-C-Anschluss nicht die einzige Lademethode ist. Der NL1840R ist vollständig kompatibel mit herkömmlichen Ladegeräten für Lithium-Ionen-Akkus. Er lädt auch in Taschenlampen, die über ein eigenes Ladesystem verfügen. Der Hersteller warnt jedoch vor einem wichtigen Aspekt: Aufgrund des integrierten Anschlusses erhöht sich die Länge des Akkus leicht auf 71 mm. Dies kann zu Kompatibilitätsproblemen mit einigen kompakten Geräten führen.

Haltbarkeit und Markteinführung

Nach Angaben des Unternehmens ist der neue Akku für mindestens 500 vollständige Ladezyklen ausgelegt. Auch nach diesem Zeitraum garantiert das Gerät den Erhalt von etwa 80 % seiner ursprünglichen Kapazität. Obwohl eine Kapazität von 4000 mAh kein absoluter Rekord für das 18650-Format ist, sind derart leistungsstarke Modelle mit USB-Anschluss auf dem Markt noch selten.

Der offizielle Preis des Modells Nitecore NL1840R wurde noch nicht bekannt gegeben. Zur Information: Das Modell NL1840HP der Marke ohne USB-Anschluss wird auf dem US-Markt für etwa 24 Dollar verkauft. Die Auslieferung des neuen Modells hat bereits begonnen, und es wird erwartet, dass es bald auf internationalen Handelsplattformen erscheint.

Da Nitecore-Produkte auch auf dem Markt in Usbekistan bei Touristen, Jägern und Technikbegeisterten beliebt sind, ist es wahrscheinlich, dass dieser innovative Akku auch in lokalen Geschäften erhältlich sein wird. Dies ermöglicht es, Energiereserven besonders auf langen Reisen ohne zusätzliches Zubehör aufzufüllen.

NitecoreAkkuTechnologieGadgetsUSB-C
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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