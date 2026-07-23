Mann, der Trumps Bewegungen nachahmte, wird zum Internet-Star (Video)

·612·Welt
Mann, der Trumps Bewegungen nachahmte, wird zum Internet-Star (Video)

Während eines Auftritts von US-Präsident Donald Trump am 22. Juli in Marietta, Georgia, kam es zu einem unerwarteten Vorfall. Ein Mann, der hinter der Bühne saß, begann, Trumps Handbewegungen, Gesichtsausdrücke und Gesten beim Sprechen fast identisch nachzuahmen.

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Nachdem das Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, verbreitete es sich in kürzester Zeit. Nutzer nannten ihn den „zweiten Trump“ und begannen, verschiedene Witze und Memes zu erstellen.

Infolgedessen wurde der Mann, der als einfacher Zuschauer an der Veranstaltung teilnahm, durch ein einziges Video im Internet bekannt und entwickelte sich zu einem Netz-Star.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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