Die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) hat eine neue Regelung verabschiedet, die die Beschränkungen für die chinesischen Tech-Giganten Huawei und ZTE weiter verschärft. Dieser Entscheidung zufolge ist der Verkauf von nicht nur fertigen Geräten dieser Unternehmen, sondern auch jeglicher technischer Ausrüstung, die deren kritische Komponenten und Mikrochips enthält, in den Vereinigten Staaten offiziell untersagt. Dieser Schritt gilt als Washingtons jüngste drastische Maßnahme zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zur Information: Huawei und ZTE standen bereits seit 2022 auf der Liste der "verbotenen Produkte" der FCC. Bisher gab es jedoch Gesetzeslücken, die es Drittanbietern ermöglichten, den amerikanischen Markt mit Geräten zu erschließen, die chinesische Komponenten enthielten. Die neue Regelung schließt dieses "Schlupfloch" vollständig und verweigert die Zertifizierung für jede Ausrüstung, die funktionale Hardware-Komponenten dieser Firmen enthält.

Digitaler "Eiserner Vorhang" und neue Beschränkungen

FCC-Chef Brendan Carr betonte, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, die US-Kommunikationsinfrastruktur vor dem Einfluss ausländischer Staaten zu schützen. Die neuen Regeln, die seit Mitte Juli in Kraft sind, umfassen nicht nur Smartphones oder Tablets, sondern auch Telekommunikationsausrüstung im industriellen Maßstab. Dies bedeutet, dass der Zugang für chinesische Unternehmen zum amerikanischen Markt durch die Lieferung von Komponenten vollständig blockiert ist.

Darüber hinaus hat die FCC den Umfang der Beschränkungen erweitert und kontrolliert nun auch den Import von Drohnen und Routern. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Vorschlag, amerikanischen Telekommunikationsbetreibern die Einrichtung von Verbindungen (Interconnects) mit chinesischen Kommunikationsunternehmen zu untersagen. Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, müssten große chinesische Anbieter den Betrieb ihrer Rechenzentren auf US-Gebiet einstellen.

Auswirkungen auf die globale Lieferkette

Laut ixbt.com wird erwartet, dass eine solche Blockade schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Lieferkette haben wird. Unternehmen wie Huawei und ZTE waren über Jahre hinweg Lieferanten für kostengünstige und hochtechnologische Komponenten. Nun müssen andere Hersteller auf chinesische Chips und Module verzichten und nach alternativen (oft teureren) Lieferanten suchen, um ihre Produkte weiterhin auf dem US-Markt verkaufen zu können.

Auf dem Markt in Usbekistan nehmen die Marken Huawei und ZTE weiterhin führende Positionen ein. Die Mehrheit der Mobilfunkbetreiber im Land baut ihre 4G- und 5G-Netze auf Basis der Ausrüstung genau dieser Unternehmen auf. Obwohl dieser "technologische Kalte Krieg" zwischen den USA und China unseren lokalen Markt bisher nicht direkt beeinträchtigt, wird er zwangsläufig Auswirkungen auf die Standardisierung von Technologien und die Preisbildung auf globaler Ebene haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Washingtons jüngste Entscheidungen eine logische Fortsetzung der Strategie sind, chinesische Tech-Giganten auf internationaler Ebene zu isolieren. Dies macht es für Huawei und ZTE noch schwieriger, nicht nur in den USA, sondern auch auf den Märkten ihrer Verbündeten tätig zu sein.