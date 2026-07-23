Iranische Braut überrascht alle: Statt Gold wünscht sie sich 313 kostenlose Operationen als Morgengabe

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Iranische Braut überrascht alle: Statt Gold wünscht sie sich 313 kostenlose Operationen als Morgengabe

Bei einer Hochzeitszeremonie im Jahr 2026 am heiligen Imam-Reza-Schrein in Maschhad, Iran, wurde eine einzigartige Vereinbarung getroffen. Sowohl die Braut als auch der Bräutigam sind als Ärzte im medizinischen Bereich tätig.

Während der Trauung forderte die Braut weder Goldschmuck noch Geld oder Eigentum als Morgengabe. Stattdessen bat sie den Bräutigam, kostenlose chirurgische Eingriffe für Patienten durchzuführen, die sich die Behandlungskosten nicht leisten können.

Der Bräutigam nahm den Wunsch der Braut an und versprach, im Laufe seines Lebens 313 bedürftige Menschen kostenlos zu operieren.

Somit wurde die Morgengabe in dieser Ehe nicht für persönliche Bedürfnisse der Braut festgelegt, sondern um Menschen zu unterstützen, die medizinische Hilfe benötigen. Der Bräutigam wird die versprochenen Operationen nun schrittweise im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit durchführen.

IranHochzeitMorgengabeGesundheitswesenPhilanthropie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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