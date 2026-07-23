Der chinesische Technologiegigant Xiaomi plant, sein Automobilgeschäft auf eine neue Stufe zu heben. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, ein Netzwerk nicht nur für Ladestationen, sondern auch für Batteriewechselstationen (Battery Swap) für Elektroautos aufzubauen. Dieser Schritt ermöglicht es Nutzern, innerhalb weniger Minuten eine voll geladene Batterie einzusetzen, ohne lange Ladezeiten abwarten zu müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com ist die Xiaomi-Tochtergesellschaft Hanxing Venture Capital dem Aktionärskreis von Zhejiang Xinglixing New Energy Technology beigetreten. Nach dieser Vereinbarung wurde das Stammkapital des Unternehmens auf 130 Millionen Yuan erhöht. Diese Investition gilt als wichtiges Glied in Xiaomis globaler Automobilstrategie.

Technologische Zusammenarbeit und neue Möglichkeiten

Zhejiang Xinglixing New Energy Technology wurde im Februar 2024 gegründet und ist auf Komponenten für Elektroautos, Batteriesysteme und vor allem auf Technologien für Batteriewechselstationen spezialisiert. Durch diese Partnerschaft will Xiaomi sein Ökosystem erweitern und bei der Infrastruktur mit Konkurrenten wie Tesla und NIO gleichziehen.

Die Batteriewechseltechnologie ist besonders in Großstädten und für Fahrer auf Langstrecken sehr komfortabel. Während das Laden eines Elektroautos normalerweise zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden dauert, dauert der automatische Batteriewechsel an speziellen Stationen nur 3-5 Minuten. Dies entspricht nahezu der Zeit an herkömmlichen Tankstellen.

Die Zukunft der Xiaomi-Autos

Xiaomi hatte zuvor das neue Modell Xiaomi Pengcheng mit erweiterter Reichweite angekündigt. Das Fahrzeug wird voraussichtlich im August dieses Jahres vorgestellt. Das neu zu errichtende Stationsnetzwerk soll genau für solche Elektroautos der neuen Generation ausgelegt sein.

In Anbetracht des hohen Interesses an Xiaomi-Produkten auf dem Markt in Usbekistan könnten solche Großprojekte der Marke in der Automobilindustrie in Zukunft auch die Infrastruktur für Elektroautos in unserer Region beeinflussen. Obwohl sich das Unternehmen derzeit auf den chinesischen Binnenmarkt konzentriert, wird erwartet, dass das Batteriewechselnetzwerk die Standards weltweit verändern wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xiaomi bestrebt ist, ein vollständig unabhängiges und innovatives Ökosystem nicht nur bei Gadgets, sondern auch im Verkehrssektor zu schaffen. Batteriewechselstationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung des größten Hindernisses für die Nutzung von Elektroautos: der Ladezeit.