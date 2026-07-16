Буюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкин

·18·Авто
Буюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкин

Буюк Британия ҳукумати томонидан жорий этилиши режалаштирилаётган янги солиқ тизими кам даромадли ишчилар учун электромобиллардан фойдаланиш имкониятини чеклаб қўйиши мумкин. Экспертларнинг огоҳлантиришича, ҳар бир мил учун тўланадиган янги бож (эВEД) автомобилларни имтиёзли лизинг асосида олиш тизимига жиддий зарба беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри хабарига кўра, 2028-йилнинг апрель ойидан бошлаб барча электромобиллар (EV) учун ҳар бир милга 3 пенс, плагин-гибридлар (PHEV) учун эса 1,5 пенс миқдорида солиқ ундирилиши кутилмоқда. Ушбу чора анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллардан воз кечилиши натижасида давлат бюджетига ёқилғи акцизидан тушадиган 12 миллиард фунт стерлинг миқдоридаги йўқотиш ўрнини қоплаш мақсадида ишлаб чиқилган.

Имтиёзли лизинг тизими хавф остида

Ҳозирги вақтда Британияда "иш ҳақидан воз кечиш" (саларй-сакрифисе) схемаси жуда оммабоп ҳисобланади. Бу тизимда ходим ўз маошининг бир қисмини солиқ тўлангунга қадар автомобил лизинги учун йўналтиради ва эвазига сезиларли чегирмаларга эга бўлади. Alphabet GB компанияси маслаҳатчиси Каролине Сандалл-Мансергҳнинг сўзларига кўра, янги солиқ айнан мана шу қулай тизимни мураккаблаштириб юборади.

Маълумотларга кўра, 2025-йилнинг тўртинчи чорагида ушбу схема бўйича олинган автомобиллар сони 226 мингдан ошган, бу 2022-йилга нисбатан беш баравар кўпдир. Энг муҳими, бундай шартномалар асосида етказиб берилаётган автомобилларнинг 98 фоизини айнан электромобиллар ва гибридлар ташкил этади. Янги солиқнинг киритилиши эса ушбу экологик транспорт воситаларига бўлган талабни кескин камайтириши мумкин.

Ижтимоий оқибатлар ва иқтисодий чекловлар

Асосий муаммо шундаки, қонунчиликка кўра, автомобил учун ажратиладиган маблағ ходимнинг қолган маошини энг кам ойлик иш ҳақи миқдоридан тушириб юбормаслиги керак. Агар эВEД солиғи ойлик тўловлар устига қўшилса, кўплаб кам даромадли ишчилар ушбу дастурларда иштирок этиш ҳуқуқидан маҳрум бўладилар. Бу эса жамиятнинг барча қатламлари учун электромобилларни арзон қилиш мақсадига зид келади.

Экспертларнинг таъкидлашича, ҳукумат стратегиясида рақамлардан кўра одамларнинг хулқ-атвори ва қарор қабул қилиш жараёнига таъсир этувчи омиллар ҳисобга олинмаган. Шартнома имзолаш вақтида харажатларнинг аниқ эмаслиги ёки келажакда ошиш эҳтимоли харидорларни электромобил сотиб олишдан тўхтатиб қолувчи асосий психологик тўсиққа айланади.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу тажриба муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда BYD каби брендлар электромобиллар оммавийлашувини таъминлаётган бир пайтда, халқаро миқёсдаги солиқ ўзгаришлари ва уларнинг истеъмолчи танловига таъсири соҳа мутахассислари томонидан диққат билан кузатилмоқда. Британиядаги вазият шуни кўрсатмоқдаки, экологик транспортга ўтиш фақат технологик эмас, балки ижтимоий-иқтисодий мувозанатни ҳам талаб қилади.

ЭлектромобилСолиқБуюк БританияАвтобозорИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватRange Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватБугун, 04:54Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасКеча, 15:52Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибVolkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибКеча, 15:25BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаBMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:24Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекGeely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекКеча, 14:27BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқBYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқКеча, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди