Lenovo stellt den ThinkCentre X All-in-One PC mit ungewöhnlichem Display vor

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Lenovo stellt den ThinkCentre X All-in-One PC mit ungewöhnlichem Display vor

Lenovo, bekannt für innovative Lösungen auf dem Computertechnologiemarkt, hat seinen neuen All-in-One-PC namens ThinkCentre X AIO Aura Edition auf dem internationalen Markt eingeführt. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist sein Display-Format, das sich grundlegend von herkömmlichen Monitoren unterscheidet und professionellen Anwendern neue Möglichkeiten eröffnet. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Der 27,6-Zoll-Bildschirm des Geräts verfügt über ein Seitenverhältnis von 16:18. Nach Angaben des Herstellers entspricht dieser Arbeitsbereich der Fläche von zwei übereinandergelegten A4-Blättern. Dies ermöglicht insbesondere Analysten, Programmierern und Designern, die viel mit Dokumenten arbeiten, mehr Informationen in vertikaler Ausrichtung zu sehen.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Laut ixbt.com ist die Basisvariante des ThinkCentre X All-in-One PCs mit einem Intel Core Ultra 5 325 Prozessor ausgestattet. Das Gerät verfügt zudem über 16 GB LPDDR5X RAM und einen 512 GB SSD-Speicher. Für Nutzer, die eine höhere Leistung wünschen, werden auch Konfigurationen mit einem Intel Core Ultra X7 368H Prozessor und integrierter Intel Arc B390 Grafikkarte angeboten.

Was die Display-Technologie betrifft, handelt es sich um ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 2560 x 2880 Pixeln. Der Monitor unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und bietet eine Helligkeit von 300 Nits. In Bezug auf die Farbgenauigkeit deckt er 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab, was eine naturgetreue Farbwiedergabe bei der Grafikbearbeitung garantiert.

Hinsichtlich des Speichersystems haben die Ingenieure von Lenovo auch an Erweiterungsmöglichkeiten gedacht. Das Gerät kann mit einer SSD nach PCIe Gen5 Standard mit bis zu 2 TB ausgestattet werden. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, ein weiteres Speichermedium im M.2 2280 Format hinzuzufügen, was für Fachleute, die mit großen Datenmengen arbeiten, von großer Bedeutung ist.

Preis und Marktposition

Der Startpreis dieses ungewöhnlichen All-in-One-PCs liegt bei rund 2300 US-Dollar. Obwohl dieser Preis über dem Durchschnittssegment liegt, qualifizieren das einzigartige Formfaktor und die hochwertige Verarbeitung das Gerät für den professionellen Büroeinsatz. Solche Geräte werden in der Regel von Unternehmenskunden und spezialisierten Fachleuten geschätzt.

Zusammenfassend ist die Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition eine hervorragende Alternative für alle, die von den Standard-Monitoren im 16:9- oder 21:9-Format gelangweilt sind und ihre Arbeitseffizienz steigern möchten. Das Arbeiten auf einem einzigen, zusammenhängenden und vertikal erweiterten Bildschirm statt auf zwei Monitoren könnte ein neuer Trend bei der modernen Arbeitsplatzgestaltung werden.

LenovoThinkCentreAll-in-OneIntel Core UltraTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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