SpaceX-Erfolg: Alle Starlink V3-Satelliten nehmen Kontakt auf

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SpaceX-Erfolg: Alle Starlink V3-Satelliten nehmen Kontakt auf

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat einen wichtigen Meilenstein bei der Erforschung des Weltraums und dem Ausbau des globalen Internetnetzwerks erreicht. Im Rahmen des neuesten Starship-Flugs wurde zu allen 20 ins All beförderten Starlink V3-Satelliten der nächsten Generation erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Dies gab Michael Nicholls, der Ingenieur des Unternehmens für Starlink und AI-Projekte, bekannt. Laut Ixbt.com berichtet .

Dem Experten zufolge haben Bodenstationen den Funkkontakt mit allen 20 Geräten hergestellt. Auch Laserverbindungen, die für die intersatellitäre Datenübertragung von entscheidender Bedeutung sind, wurden getestet. Mittlerweile wurden alle erforderlichen Telemetriedaten von den Geräten empfangen, was bedeutet, dass sich das System in einem voll funktionsfähigen Zustand befindet.

Technologische Updates und Testprozess

Satelliten der Starlink V3-Serie tragen dazu bei, die Bandbreite des globalen SpaceX-Netzwerks erheblich zu erhöhen. Diese Geräte der neuen Generation sind im Vergleich zu ihren Vorgängern mit leistungsstärkeren Antennensystemen und verbesserten Laserkommunikationstechnologien ausgestattet. Laut ixbt.com dienten diese Tests auch dazu, die Fähigkeiten der Starship-Rakete in der Praxis zu überprüfen.

Es ist erwähnenswert, dass diese erfolgreiche Kommunikationssitzung auf die Nachricht über den ersten massiven Einsatz von Starlink V3-Satelliten durch SpaceX folgte. Obwohl einige Geräte in der Anfangsphase die festgelegte Umlaufbahn nicht erreichen konnten und in der Atmosphäre verglühten, lieferte die Herstellung einer stabilen Verbindung mit den verbleibenden Apparaten wertvolle Daten für die Ingenieure.

Die Zukunft des Starship-Projekts

Elon Musk lobte den jüngsten Flug von Starship und hob insbesondere den verbesserten Hitzeschild des Raumschiffs hervor. Seinen Angaben zufolge hat sich das Raumschiff beim Wiedereintritt in die Atmosphäre noch besser verhalten als erwartet. Dies wird es ermöglichen, in Zukunft noch mehr und schwerere Nutzlasten, darunter Hunderte von Starlink V3-Geräten, gleichzeitig in die Umlaufbahn zu bringen.

Solche technologischen Errungenschaften sind von großer Bedeutung für Regionen mit sich entwickelnder Internetinfrastruktur wie Usbekistan. Die Erweiterung des Starlink-Netzwerks und die erhöhte Bandbreite werden in Zukunft den Zugang zu Highspeed-Satelliteninternet auch in abgelegenen Regionen unseres Landes näher bringen. Derzeit baut SpaceX sein Netzwerk weltweit weiter aus.

Der Erfolg des Projekts verfolgt nicht nur kommerzielle Ziele, sondern auch wissenschaftliche Forschung. Die durch Starlink V3 gewonnenen Daten werden in Zukunft als grundlegende Basis für Flüge zum Mars und die Organisation von Langstrecken-Weltraumkommunikation dienen. Die Ingenieure des Unternehmens analysieren die Telemetriedaten, um das System für kommende Missionen weiter zu optimieren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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