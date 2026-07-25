Nubia hat ein Red Magic Kabel veröffentlicht, das zwei Geräte gleichzeitig auflädt

Die Marke Nubia, die sich auf dem Markt für mobile Spiele und High-Tech-Zubehör einen Namen gemacht hat, hat ihr nächstes innovatives Produkt vorgestellt. Das neue Nubia Red Magic 100W Kabel zieht mit seinem ungewöhnlichen Design und seiner hohen Stromübertragungsfähigkeit viel Aufmerksamkeit auf sich. Dieses Zubehör ist nicht nur zum Aufladen von Smartphones gedacht, sondern auch zur Optimierung der Energieverteilung in komplexen Gaming-Ökosystemen. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Berichten von ixbt.com zufolge kam dieses Kabel auf dem chinesischen Markt für umgerechnet etwa 20 Dollar in den Verkauf. Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein „geteiltes“ Design, das Energie von einem einzigen Eingangsanschluss an zwei separate Ausgangsanschlüsse liefert. Dies ermöglicht es Benutzern, zwei verschiedene Gadgets gleichzeitig aufzuladen.

Energieverteilung und technische Möglichkeiten

Das Kabel unterstützt insgesamt 100 W Leistung, der Hersteller empfiehlt jedoch die Verwendung eines Netzteils mit mindestens 100 Watt, um maximale Effizienz zu erzielen. Das System arbeitet auf Basis eines Zweikanal-Konverters und verteilt die Energie präzise zwischen den Anschlüssen. Insbesondere garantiert der gerade Stecker 45 W Leistung, während die restlichen 55 W Leistung zum abgewinkelten (L-förmigen) Stecker geleitet werden.

Diese Verteilung ist kein Zufall. Der 55-Watt-Winkelstecker ist hauptsächlich für Smartphones gedacht und sorgt dafür, dass das Kabel beim Spielen nicht stört. Über den 45-Watt-Geradestecker können zudem ein externes Kühlsystem (Lüfter), ein Tablet oder sogar ein kompakter Laptop mit Strom versorgt werden. Diese Lösung ist besonders praktisch für Benutzer, die lange Zeit grafikintensive Spiele spielen und sich über eine Überhitzung ihres Smartphones beklagen.

Haltbarkeit und Designmerkmale

Das Nubia Red Magic 100W Kabel zeichnet sich nicht nur durch seine technischen Daten aus, sondern auch durch seine Qualität. Die Außenseite des Kabels ist mit einem strapazierfähigen Nylongeflecht überzogen, das ein Verheddern und Brechen verhindert. Die Gehäuse der Stecker bestehen aus einer Zinklegierung, die eine langfristige und verschleißfreie Nutzung der Komponenten gewährleistet.

Die Gesamtlänge des Kabels beträgt 150 Zentimeter. Davon beträgt die Länge der vom Hauptteil abzweigenden Stränge jeweils 50 Zentimeter. Dieser Abstand reicht aus, um zwei Geräte in ausreichendem Abstand voneinander zu platzieren und die Nutzung komfortabel zu gestalten. Das Zubehör erfüllt neben der Stromübertragung auch die Funktion der Datenübertragung vollständig.

Obwohl das Produkt derzeit hauptsächlich auf dem asiatischen Markt verkauft wird, wird erwartet, dass es bald auch Technikbegeisterte über internationale Online-Shopping-Plattformen erreicht. Zweifellos hebt sich dieses Gadget der Marke Nubia durch seine Langlebigkeit und Vielseitigkeit von Standardkabeln auf dem Markt ab.