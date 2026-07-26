Manchester Citys Star-Stürmer Erling Haaland steht auch abseits des Platzes gerne im Rampenlicht. Kürzlich sorgte er bei der luxuriösen Hochzeitsfeier seines Teamkollegen, dem italienischen Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma, für eine wahre Show und führte die in den sozialen Medien viral gegangene „Viking row“-Tradition an, berichtet Goal.com berichtet .

Bei der Hochzeitsfeier in der malerischen italienischen Region Locorotondo betrat der norwegische Torjäger die Bühne und schnappte sich die Trommel. Laut Goal.com wiederholte Erling Haaland mit den Hochzeitsgästen den Jubelstil, der während der Weltmeisterschaft mit der norwegischen Nationalmannschaft berühmt geworden war. Nach dieser Tradition gibt eine Person den Rhythmus vor, während die anderen im Takt mitschwingen, als würden sie Boot fahren, und einstimmen.

Bei der Zeremonie heiratete Gianluigi Donnarumma seine langjährige Partnerin Alessia Elefante. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einer echten Ansammlung europäischer Fussballstars. Unter den Gästen befanden sich der legendäre Paolo Maldini sowie bekannte Spieler wie Sandro Tonali und Nicolo Barella. Erling Haaland kam in Begleitung seiner Partnerin Isabel Haugseng Johansen und avancierte zu einem der ausgelassensten Teilnehmer des Abends.

Eifer auf dem Platz schwappt auf die Feier über

Erling Haaland beschränkte sich nicht nur aufs Trommeln, sondern zeigte den Gästen, die verständnislos dastanden, auch, wie die Bewegungen auszuführen sind. Sein herzliches Lachen und seine Energie verliehen der Hochzeit eine ganz besondere Note. Zur Erinnerung: Dieser „Bootsfahrt“-Jubel wurde unter der Führung von Martin Odegaard populär, nachdem die norwegische Nationalmannschaft Brasilien besiegt hatte.

Diese fröhlichen Momente könnten für die Spieler von Manchester City die letzte Erholung vor der neuen Saison sein. Schließlich beginnt im Verein eine Ära großer Veränderungen. Nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Arbeit verließ Pep Guardiola das Team und wurde durch Enzo Maresca ersetzt. In der Guardiola-Ära gewannen die „Citizens“ 20 große Trophäen und wurden zum absoluten Spitzenreiter des englischen Fussballs.

Nun müssen Erling Haaland und seine Teamkollegen ihre Titel unter dem neuen Trainer verteidigen. Die harmonische Atmosphäre auf Donnarummas Hochzeit zeigte, dass der Zusammenhalt innerhalb des Teams nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben sehr stark ist. Für Fussballfans sind solche informellen Veranstaltungen eine gute Gelegenheit, die menschliche Seite der Stars zu erleben.