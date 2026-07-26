Von Elon Musk gegründete The Boring Company voraussichtlich 20 Milliarden Dollar wert

Das Tunnelbau-Startup The Boring Company von Elon Musk steht kurz davor, sein Anlageportfolio zu erweitern. Wie The Wall Street Journal berichtet, verhandelt das Unternehmen über die Aufnahme einer neuen Investitionsrunde in Höhe von 4 Milliarden Dollar auf Basis einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar. Sollte dieses Geschäft zustande kommen, wird das Unternehmen einen rasanten Marktwertanstieg verzeichnen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Kennzahl gilt als enormer Sprung für The Boring Company. Zur Einordnung: Im Jahr 2022 wurde das Startup mit 5,7 Milliarden Dollar bewertet. Nur zwei Jahre später zeigt der fast vierfache Anstieg des Unternehmenswertes das große Vertrauen der Investoren in Musks Ideen zur Transformation der Verkehrsinfrastruktur. Die Publikation betont jedoch, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind und sich die endgültigen Bedingungen noch ändern können.

Erfolg in Las Vegas und Sicherheitsprobleme

Derzeit hat The Boring Company ihr bisher größtes Projekt in Las Vegas realisiert. Über ein unter der Stadt errichtetes Tunnelnetzwerk transportieren Tesla -Elektrofahrzeuge Fahrgäste zwischen verschiedenen Stationen. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass es günstiger und schneller zu bauen ist als eine herkömmliche U-Bahn. Dennoch bleibt das Projekt nicht von Kritik verschont.

Insbesondere wurden Fälle schwerer Verletzungen von Arbeitern während des Tunnelbaus gemeldet. Darüber hinaus gaben die Regulierungsbehörden des Bundesstaates Nevada im vergangenen Jahr bekannt, dass The Boring Company Umweltstandards fast 800 Mal verletzt hatte. Solche Sicherheits- und Umweltprobleme gelten als Faktoren, die die zukünftigen Expansionspläne des Unternehmens behindern könnten.

Globale Pläne und neue Ausrichtungen

The Boring Company möchte sich nicht nur auf die USA beschränken. Unternehmensvertreter haben bereits Pläne zum Bau von Tunnelnetzwerken in Großstädten wie Nashville und Dubai angekündigt. Das Startup hat seine Projekte auch in Megastädten wie Baltimore, Chicago und Los Angeles vorgestellt. Diese Projekte zielen darauf ab, das Problem des städtischen Verkehrschaos durch ein unterirdisches Transportsystem zu lösen.

Als 2018 aus SpaceX ausgegliederter Geschäftsbereich entwickelt sich The Boring Company im Einklang mit Elon Musks anderen Projekten weiter. Obwohl SpaceX kürzlich einen historischen Börsengang (IPO) absolvierte, verzeichnete der Aktienkurs einen gewissen Rückgang. Unter solchen Bedingungen ist die Kapitalbeschaffung für The Boring Company von entscheidender Bedeutung für die Stabilität von Musks gesamtem Geschäftsimperium.

Für sich rasant entwickelnde Länder, die mit Problemen im städtischen Verkehr konfrontiert sind, könnten solche Technologien in Zukunft eine interessante Lösung sein. Vorerst beobachtet die Weltgemeinschaft weiterhin, wie schnell und sicher Musks nächster ehrgeiziger Plan umgesetzt wird.